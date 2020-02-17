المخاوف الأوروبية من السياسة الأمريكية تطغى على مؤتمر ميونيخ للأمن

اختتم "مؤتمر ميونيخ للأمن" أعماله، وسط خلافات وانقسامات جوهرية باتت مترسّخة أكثر من أيّ وقتٍ مضى، حيث وُجهت الانتقادات من الرئيس الألماني ومسؤولين أوروبيين آخرين للولايات المتحدة بسبب سياسة الانطواء وأنانية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد انتهاجها شعار "أمريكا أولا" الأمر الذي رفضه وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، مؤكداً أنها "لا تعكس الواقع".

في هذا السياق، قال الكاتب الصحفي ياسر معيلق، من واقع حضوره فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن، إن المؤتمر شهد تجاذبات كثيرة، ظهرت بوضوح في الحوارات الجانبية التي واكبت المؤتمر خاصة حول موضوع الهجرة، الأمر الذي عكس عمق الخلافات بين عدد من الدول الغربية، حسب قوله.

وأضاف، أن التجاذب بلغ حدا كبيرا عندما طالب الرئيس الفرنسي بسياسة دفاعية أوروبية مشتركة في إطار محددات "الناتو" كما طالب بالابتعاد عن الولايات المتحدة والدعم العسكري الأمريكي .

من جانبه قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي، ناجي عباس، إن " أبرز المحاور التي ظهرت في ميونيخ تتعلق بالعداء الذي يتزايد بمرور الوقت بين أوروبا والولايات المتحدة وكذلك التقارب المصاعد بين أوروبا وروسيا.

وأضاف أن الأوربيين أصبح لديهم قناعة بأنهم يجب أن يخرجوا من تحت عباءة حلف الناتو وعدم الاعتماد أكثر على الولايات المتحدة التي قد تخل بالتزاماتها داخل الناتو لأسباب مصلحية بحتة .

وأعرب عن اعتقاده بتراجع النفوذ الأمريكي في أوروبا لحد كبير ليس فقط على المستوى السياسي، ولكن على المستوى الشارع الأوروبي حيث لم تعد لواشنطن نفس المصداقية التي كانت عليها قبل سنوات .

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إعداد وتقديم: دعاء ثابت