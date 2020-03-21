هل يشارك غانتس في حكومة برئاسة نتنياهو؟

في تحول ملحوظ لموقفه، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بيني غانتس، باحتمال دخوله في ائتلاف حكومي بقيادة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، وقال إنه "لا يستبعد ذلك".

وأشار غانتس إن هناك مبادئ ولكن ظروف الأزمة المالية تقتضي ذلك.

وأضاف أنه "من غير الصحيح التشبث بتصريحات تم إطلاقها هنا أو هناك"، في إشارة إلى تصريحاته السابقة التي تحدث فيها عن استحالة الدخول في حكومة برئاسة نتنياهو.

في هذا السياق، قال الخبير في الشئون الإسرائيلية د. أحمد رفيق عوض:

إن الأمور ليست واضحة حتى اللحظة، فهناك نقاشات ومداولات وربما يكون هناك نوع من الاهتزاز في تشكيل حكومة طوارئ نظرا للظروف الحالية.

وأضاف أن بيني غانتس من جهة لا يريد حكومة ضيقة ومن جهة ثانية من الصعب تشكيل حكومة بمكونات متنافرة جدا لا تتوفر فيها وحدة شاملة، كما أنه لا يريد تشكيل حكومة طوارئ مع نتنياهو لأنه يريد أن يصبح رئيس الحكومة، ولا يريد أن يعطي نتنياهو فرصة للعودة للحياة السياسية من جديد.

على جانب أخر، قال المحلل السياسي الفلسطيني سعيد بشارات:

إن موقف بيني غانتس لم يتغير لكن نتنياهو وضعه في الزاوية، بمعنى أنه وضعه في وضع غير مناسب له لتشكيل حكومة، خاصة أن القائمة العربية المشتركة تدعمه ما وضع غانتس في وضع محرج.

وأشار إلى مفاوضات حثيثة في الفترة الأخيرة بين «الليكود» وحزب «أزرق أبيض»، من أجل تشكيل حكومة يكون نتنياهو هو رئيسها حاليا حتى لو أدى ذلك إلى تفكيك حزب "أزرق أبيض»، حيث يعارض نصف الأعضاء دخول غانتس الحكومة وإن كانت حكومة طوارئ، فالأمر متروك للمفاوضات بين «الليكود» و «أزرق أبيض» حول دخول الحكومة أم لا.

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إعداد وتقديم: نوران عطاالله