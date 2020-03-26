تسجيل
14:39 GMT26 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    بوضوح

    هل تتسبب أزمة كورونا في تفكك الاتحاد الأوروبي

    بوضوح
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    Sputnik
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_clearly/202003261044980315-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A/

    مع اشتداد أزمة انتشار فيروس كورونا بدا الاتحاد الأوروبي فاشلا في سياساته الوقائية والصحية الاجتماعية، فشل تحدثت عنه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسورلا فون دير لاين، عندما قالت إن القادة الأوروبيين قللوا في البداية من حجم خطر الفيروس.

    تداعيات الانتشار الكارثي للمرض، وردة الفعل الأوروبية تجاه الوضع الكارثي الذي وصلت إليه إيطاليا، أحد مؤسسي الاتحاد، تركت علامة استفهام كبرى حول مصير التضامن الأوروبي وصلاحية مؤسسات الاتحاد، فتعثر الاتحاد في التضامن مع روما، والقرار المتأخر بإغلاق الحدود وضعا أوروبا في مواجهة تسونامي صحي قد يدق المسمار الأخير في نعش الاتحاد.

    طائرة النقل العسكرية إيل 76 التابعة لقوات الفضاء الروسية مع مجموعة من المتخصصين العسكريين الروس ومعدات للتشخيص والتطهير، إلى قاعدة براتيكا دي ماري الجوية في إيطاليا. كورونا
    © Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
    خذلان أوروبي قابله دعم روسي... كورونا يرسم حدود القارة العجوز... وخروج متوقع لثاني الدول
    خصص الاتحاد 300 مليار يورو مساعدات للشركات لموجهة  تداعيات انتشار المرض، وأطلق مبادرة لإنشاء صندوق ضمان أوروبي لحماية الاقتصاد ومكافحة أثار الأزمة لكن هذه القرارات جاءت متأخرة وممزوجة بمرارة التصرفات الغريبة من دول الاتحاد مثل قرصنة المساعدات، ودعوات الانغلاق في كيان مبنى أساسا على المشاركة، والذي أصبح أكثر هشاشة الآن خاصة بعد خروج بريطانيا.

    الملامح المبكرة لانهيار فكرة الاتحاد تجسدت في كون أبرزالمساعدات التي وردت لإيطاليا جاءت من الصين وروسيا، وظهر رد الفعل جليا عندما أنزل الإيطاليون العلم الأوروبي ورفعوا بدلا منه أعلام روسيا والصين، في خطوة تنبئ بتحولات جيواستراتيجية كبرى في عالم ما بعد كورونا. 

    التساؤلات حول مصير الاتحاد أصبحت مطروحة الآن على صفحات التواصل الاجتماعي وفي مقالات الرأي الأوروبية فهل مرورها إلى دوائر صنع القرار أصبح مسألة وقت.

    قال الكاتب الصحفي حسين الوائلي:

    إنه «من المبكر الحديث عن انهيار الاتحاد الأوروبي، وهناك مجموعة من المعطيات ستؤدي إلى أزمة طويلة الأمد على المستوى الاجتماعي والسياسي،  لكن مسألة الانهيار بحاجة إلى وقت نظرا لان كتلة الاتحاد الأوروبي متكاملة من الناحية الأيدولوجية والفعلية ومن الصعب أن ينهار سريعا».  

    وحول مسار العلاقات الأوروبية مع روسيا قال الوائلي: إنه «من المبكر الحديث عن رفع العقوبات، هناك استراتيجية تقارب طرحتها فرنسا لإنهاء حالة التنافس والصراع، وهناك رؤية فرنسية ألمانية للتقارب مع روسيا واحتواء التصعيد العسكري في شرق أوروبا، وقد شهدت الفترة الماضية نجاحا في التقارب وهناك لجان مشتركة، ومازالت أوروبا بانتظار دور روسي إيجابي في قضية الشرق الأوسط وأوكرانيا».

     

    قال الخبير الاقتصادي د.مصطفى البرزكان:

    إن «سلاسل الإمدادات  إلى أوروبا كانت تسير بشكل سلس قبل أزمة كورونا، خاصة أن الاستيراد كان يأتي من الصين ودول جنوب شرق آسيا لكن بعد أزمة كورونا التي وصلت إلى مرحلة كارثة حصل تعثر خاصة في الدول الحدودية، وبعد بروز ظاهرة إعادة إقامة الحدود بين دول الاتحاد أصبحت هناك عراقيل وظهرت مشكلة  نقل بضائع ومواد غذائية من بلد إلى آخر، وهذه ستمثل بداية تشكيلة جديدة في الاتحاد».  

    وحول تأثير إقبال الصين على شراء أسهم الشركات الأوروبية إبان الأزمة قال البرزكان إن «هذه الأزمة سبقت إنتشار كورونا وكانت هناك دائما رغبة من الصين في السيطرة على الاقتصاد الأوروبي حتى في بريطانيا، وكان هناك مواقف مشددة تجاه هذه البرامج الصينية، نعم ربما يحتاج الاتحاد  إلى رؤوس الأموال الصينية لكن سيكون هناك تشريعات تضمن استقلالية الاتحاد فيما إذا اندفعت الصين أكثر في هذا الاتجاه». 

    قال الكاتب والمحلل السياسي تيمور دويدار:

    إن «المجتمع الأوروبي غير متفق تماما أمام الأزمات التي تقابله مشيرا إلى أن "أحد أسس الكيان الأوروبي هو الرعاية الصحية ولم يقم الاتحاد باتخاذ قرارات حيال ماحدث في فرنسا وإيطاليا ولم يدعم أحد هذه الأخيرة ، وأرى أنه لا مستقبل بعد ما حدث في إعادة بناء الثقة المتبادلة بين الأعضاء في الاتحاد خاصة الدول الداعمة والمانحة».

    وأكد دويدار أن «التعاون الروسي مع إيطاليا سببه التقارب في التركيبة المجتمعية من حيث الشريحة العمرية كما أنه استثمار سياسي أغلب الظن أننا نشهد الان بداية مرحلة نهاية العقوبات الأوروبية ضد روسيا بدعم من أصدقائنا في أوروبا».

    قال الباحث في العلاقات الدولية ناصر زهير:

    إن «أوروبا ستشهد تحولات كبيرة في الداخل سواء من حيث تعاون الدول فيما بينها أو من حيث نظم الدعم في الأزمات حيث لم يكن الدعم الذي تلقته إيطاليا خلال هذه الأزمة بالشكل المأمول، وستشهد الفترة المقبلة تحولات كبيرة في استراتيجيات الاتحاد الأوروبي والإنفاق على التسليح باتجاه الاهتمام بشكل أكبر في الإنفاق على القطاع الصحي، لكن من غير المرجح أن يتأثر الاتحاد بهذه الأزمة سياسيا من الداخل، نعم الإيطاليون غاضبون الآن لكن المنظومة الأوروبية تحركت كمفوضية أوروبية، وكان هناك قرار من المصرف المركزي  بتوجيه 750 مليار يورو كبرنامج لدعم شراء القروض العامة والخاصة، وستقتصر التغيرات منظومة العمل الأوروبي باتجاه اتحاد متماسك يقدم الدعم لبعضه البعض».

    وأكد زهير أن "إيطاليا هي الحلقة الأوروبية الأضعف، وهو أول من خرج عن السياسيات الأوروبية عندما وقعت اتفاقا مع الصين بشأن الحزام والطريق، لكن من المستبعد ان تبدأ بتفكيك الاتحاد قد تكون هناك بعض التصدعات والأضرار السياسية... وفكرة التفكك هذه يغذيها اليمين الأوروبي لكن من غير المرجح ان تنزل إلى أرض الواقع خاصة بعد أن شهد اليمين تراجعا عندما تقدم في أوروبا وواجه الهزائم عندما ووضع على المحك».

    إعداد وتقديم: جيهان لطفي

    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الرئيس فلاديمير بوتين يزور مستشفى كوموناركا، المخصص لاستقبال المصابين بـكورونا، موسكو، 24 مارس 2020
    متحديا "كورونا"... بوتين يزور مستشفى للمصابين بـ"كوفيد-19"
     النفط بالكاد ارتفع سعره
     النفط بالكاد يرتفع سعره
    أكبر مصدرين ومستوردين للأسحلة في العقد الأخير
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك