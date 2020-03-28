هل تقبل الرياض صفقة الحوثيين بتبادل أسرى سعوديين بمعتقلين من حماس؟

في إعلان لزعيم جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي لمبادرة لتبادل أسرى سعوديين بمعتقلين من حركة حماس في السعودية، وصفت الحكومة اليمنية هذه المبادرة بـ "المتاجرة"، من جانبه قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن "إعلان زعيم الحوثيين عن صفقة لتبادل الأسرى متاجرة ومزايدة تدحضها ممارسات جماعة أنصار الله على الارض.