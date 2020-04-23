ماذا وراء التصعيد الجديد بين الولايات المتحدة و إيران؟

تهديد جديد أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، حيث أعطى الأمر بـتدمير أي قطعة بحرية إيرانية «تستفز» السفن الأمريكية في الخليج، بعد حادث بحري جديد بين سفن أمريكية وزوارق للحرس الثوري الإيراني في 15 أبريل نيسان الحالي.

لم يقتصر الأمر علي تهديد الرئيس الأمريكي، حيث اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن إيران انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي عبر إطلاق قمر صناعي عسكري، ووعد بأن هذه الخطوة سيكون لها تداعيات.

ولم يتأخر الرد الايراني كثيرا، حيث قال الناطق باسم القوات الإيرانية إنه على الأمريكيين أن يركزوا كل جهودهم على إنقاذ أفراد قواتهم المصابين بفيروس كورونا بدلا من التنمر على الآخرين، مطالبا بإخراج القوات الأمريكية من منطقة غرب آسيا.

وتعليقا علي هذا الموضوع قال الخبير في شؤون الشرق الأوسط، الدكتور حكم أمهز، "إنه لم يأت نص في الاتفاق النووي، يشير لعدم السماح لإيران بإطلاق الأقمار الاصطناعية، مضيفا أنه يحق لأي دولة تطوير قدراتها الدفاعية والعلمية".

وتابع أن الولايات المتحدة تنتقد إيران علي اطلاق قمر صناعي ولم تأت علي ذكر مئات الرؤوس النووية في إسرائيل.

وحول أهداف ايران من إطلاق القمر الصناعي العسكري، قال رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية، عماد الدين حسين، إن إيران تريد أن تبعث برسالة للولايات المتحدة والدول الغربية بأنها باتت تمتلك قدرات عسكرية كبيرة، الأمر الذي يشكل تهديدا واختراقا لخصوم إيران.

وبين أن الأمور عادت إلى مربع الصفر بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة بعد توجيهات الرئيس الأمريكي للبحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق ايرانية تستفز السفن الأمريكية في منطقة الخليج، الأمر الذي يرفع مستوى العداء بين البلدين ويرفع بالتالي التصعيد في منطقة الخليج في الفترة المقبلة.

من جهته، قال الباحث في القضايا الاقليمية، الدكتور طلال العتريسي، أن ايران بإطلاقها القمر الصناعي العسكري تريد أن ترسل رسالة بأنها تعيش في حالة طبيعية من التطوير لأنظمتها العسكرية علي الرغم من الأزمة الاقتصادية وأزمة وباء كورونا وأن الحرس الثوري الذي أنتج هذا القمر هو القوة التي لا تزال تتطور على الرغم من اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وأن طهران تستطيع التعامل مع التحديات الأمريكية.

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إعداد وتقديم: دعاء ثابت