تنديد دولي بقرارات الضم الإسرائيلية... وتحرك روسي مرتقب لإحياء مفاوضات السلام

دفعت التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية العديد من الجهات الدولية لتكثيف تحركاتها لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية لضم أراض في الضفة الغربية، خاصة بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس التحلل كلياً من كل الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، بما في ذلك الاتفاقات الأمنية.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي، استعداد روسيا لمواصلة تسهيل الحوار مع فلسطين على أساس القوانين الدولية المعترف بها.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، إنه لا يجب أن يكتفي المجتمع الدولي بالشجب والإدانة لأعمال "الاحتلال الاسرائيلي" وأن يقوم بدور ضاغط لإجبارها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وحول الدور الروسي في القضية الفلسطينية لفت عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، إلى أن هناك توجها روسيا لعقد لقاء يضم الرباعية الدولية، إلا أن هناك شرطا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون نقطة البحث الأولى هي "صفقة القرن" التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وهي غير قابلة للتطبيق مطلقا، الأمر الذي لن يجد قبولا من الفلسطينيين.

من جانبه قال الخبير في الشأن الفلسطيني والإسرائيلي، د. عبد المهدي مطاوع، "إن الملاحظ في ردود الفعل حول الإجراءات الإسرائيلية هو الموقف المتقدم لدول الاتحاد الأوروبي الرافض للضم الذي سيؤدي لإنهاء حل الدولتين ويدخل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار.

وحول قيام روسيا بدور الوساطة، أكد مطاوع أن روسيا لديها نفوذ في المنطقة ومصالح قوية ومشتركة مع إسرائيل خصوصا في الملف السوري، كذلك فإن هناك علاقة تاريخية بين فلسطين وروسيا، مشيرا إلى أن ذلك يؤهل روسيا لأن تكون طرفا أساسيا ومهما في أي محادثات، بالإضافة إلى أن روسيا جزء من الرباعية الدولية التي ترعى عملية السلام.

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