تسجيل
14:15 GMT01 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    بوضوح

    بعد كشف واشنطن لملفات حوارها الاستراتيجي المرتقب مع بغداد...ما التوقعات والمحاذير؟

    بوضوح
    انسخ الرابط
    0 00
    تابعنا عبر
    Sputnik
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_clearly/202006011045587321-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%9F/

    كشفت واشنطن عن أهم ملفات حوارها الاستراتيجي المنتظر مع بغداد في العاصمة العراقية منتصف الشهر المقبل، منوهة الى أنها تشمل قضايا سياسية واقتصادية وثقافية وتعليمية وأمنية بهدف التغلب على التحديات التي تواجهها علاقات البلدين وتفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي بينهما.

    وقال السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر إن زملائي في جميع أنحاء البعثة ب‍العراق سيناقشون بشكل مفصل في الأسابيع المقبلة كيف تتناول اتفاقية الاطار الاستراتيجي لدينا جميع جوانب علاقتنا الثنائية السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والعلمية، وليس الاقتصار فقط على المساعدة الأمنية"، مبينا انه سيتسنى الاطلاع على المزيد من التفاصيل عن سبل تقديم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدعم الإنساني ودعم الاستقرار لملايين العراقيين المعرضين للخطر

    وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد دعا في السابع من نيسان/ أبريل الماضي إلى "حوار استراتيجي" بين الولايات المتحدة والعراق للبحث في مستقبل العلاقة بين البلدين. 

    ويرمي الحوار الذي سيكون عبارة عن سلسلة من الاجتماعات بين كبار المسؤولين الأمريكيين والعراقيين إلى وضع جميع جوانب العلاقة الأمريكية العراقية على طاولة الحوار.

    وتعليقا على هذا الموضوع قال المحلل السياسي والخبير القانوني الدكتور، طارق حرب، إن:

    العراق قادر على أن يخرج بأفضل النتائج من الحوار الاستراتيجي المرتقب، لأن واشنطن تخشى إن لم تنفذ مطالب العراق أن يتجه الأخير للمحور الإيراني، لافتا إلي أن فريق رئيس الوزراء لديه الدراية بالمصالح العراقية التي يمكن تحقيقها من الولايات المتحدة.

     وأوضح حرب، أن العراق يتجه للعودة لاتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008 التي لا تزال سارية، مضيفا أنها اتفاقية جيدة وتشتمل على حقوق متعددة للعراق والتزامات لواشنطن تجاه بغداد في جوانب أمنية واقتصادية وقانونية وتعليمية وصحية، وتابع "أن الولايات المتحدة لم تنفذ منها سوى الجانب الأمني".

    وعلى صعيد المكاسب الاقتصادية للعراق من هذا الحوار الاستراتيجي مع واشنطن، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بغداد د. عبد الرحمن المشهداني، إن:

    "الجانب العراقي لم يكمل استعداداته لمثل هذا الحوار. وأضاف أن «الجانب الأمريكي أبدى الاستعداد لتسهيل حصول العراق على قروض ميسرة لسد العجز في الموازنة العامة وتسهيل عمل الشركات الأمريكية العاملة في مجال الطاقة، بالإضافة إلى تشريع توقيع العقود مع وزارة الكهرباء خاصة ما يخص شركة جنرال إلكتريك وتابع "أن باقي المجالات سواء القطاع الزراعي أو الصناعي لن تحظى باهتمام الجانب الأمريكي». 

    من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، الدكتور طارق فهمي، إن "الولايات المتحدة الأمريكية لها حسابات وترتيبات متعلقة بإعادة ترتيب أولوياتها في منطقة الخليج والعراق، مضيفا أن التصريحات الأمريكية تشير لتدشين مرحلة جديدة من التعاون العسكري والاستراتيجي ومحاولة بناء شراكات سياسية واقتصادية".

    للمزيد تابعوا برنامج «بوضوح»… 

    إعداد وتقديم: دعاء ثابت 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    الكلمات الدلالية:
    العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    جبل تشيورتوف باليتس (أصبع الشيطان) في جمهورية ألتاي الروسية
    "إصبع الشيطان" والبحيرة "الميتة"... أكثر المناطق غموضا في ألتاي الروسية
    معايير مزدوجة... لماذا سكت العالم على مقتل إياد الحلاق؟
    معايير مزدوجة... لماذا سكت العالم على مقتل إياد الحلاق؟
    مقابر السفن العملاقة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا
    مقابر السفن العملاقة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك