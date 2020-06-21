ماذا الذي يمكن أن تقدمه الجزائر لحل الأزمة الليبية؟

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جددت الجزائر دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج، حيث أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في بداية الاجتماع الموسع على العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، وقال إن الجزائر تقف دائما إلى جانب الأشقاء الليبيين، وجدد دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني من أجل أن تجتاز ليبيا الأزمة الراهنة.