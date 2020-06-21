ماذا الذي يمكن أن تقدمه الجزائر لحل الأزمة الليبية؟

من جانبه أكد السراج على محورية دور الجزائر في حل الأزمة الليبية وحرصها الدائم على أمن واستقرار وسيادة ليبيا.
في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي الجزائري توفيق بوجادة، أن المسار السياسي الذي تقترحه الجزائر يكون بناء على رؤية الليبين ذاتهم، بالإضافة إلى أن الجزائر لديها مساعي كثيرة لحل الأزمة الليبية وإنهاء وقف إطلاق النار، والبحث عن مخرجات لحل الأزمة بالنظر إلى مصلحة الليبين والتأسيس لمؤسسات الدولة الليبية الجديدة.
وأضاف أن الجميع يتمنى أن المقترحات التي أعلنتها الجزائر لدعم جهود السلام في إطار الاتفاق السياسي تؤتي ثمارها لحل الأزمة الليبية متى صدقت نوايا جميع الأطراف الليبية.
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي، د. محمود إسماعيل، أن الجزائر لديها رغبة في الإنخراط بشكل أكبر في حل الملف الليبي من زاوية سياسية بالإضافة إلى أن الدولة الجزائرية تدرك جيدا واقع إشكاليات الدولة الليبية وما تعانيه.
وأكد أن الجزائر تعمل على إنهاء النزاع في ليبيا، وبالتالي فكل ذلك يؤشر على أن الجزائر أكثر قربا لليبيا في حل أزمتها الحالية.
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إعداد وتقديم: نوران عطاالله
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