ما تداعيات الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي على الأمن في منطقة الخليج؟

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده ترفض وتدين إقامة أي علاقة مع إسرائيل وتعتبر عمل الإمارات خيانة للمسلمين وللشعب الفلسطيني وللقدس.

وأضاف روحاني "إننا نحذر الإمارات من فتح ابواب المنطقة لدخول إسرائيل، وإن فعلت فسيكون لنا معها حساب آخر وتصرف مختلف".

وكانت الولايات المتحدة والإمارات أعلنت عن اتفاق بين أبوظبي وتل أبيب على إقامة علاقات ثنائية كاملة في مختلف المجالات، وأعلن ولي عهد أبوظبي أن الاتفاق يشمل وقف خطة ضم إسرائيل لأراض الضفة الغربية.

في هذا الصدد، قال الخبير بالشئون الإيرانية محمد شمص، إن هناك عداء شديد بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل وهناك إشتباك سياسي وأمني وعسكري في الساحة السورية بين الإسرائيليين الذين يقصفون مواقع المستشاريين العسكريين في الحرس الثوري.

وأضاف أنه بالنسبة للإتفاق الإماراتي الإسرائيلي ينقل المعركة إلى منطقة الخليج وبالتالي الحدود مع إيران، وهذا الأمر يعتبر تهديداً للأمن القومي الإيراني.

على الجانب الأخر، قال مدير تحرير موقع "إرم نيوز" الإماراتي خالد محمد إن الإمارات غير معنية بتبرير ما تتخذه من خطوات قد تكون فيها مصلحة تعود بالنفع أو الفائدة لدولة الإمارات أو الإماراتيين.

وأضاف أن تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش بشأن هذا الإتفاق، جاءت لتؤكد أن هذا الإتفاق ليس موجهاً ضد إيران، على الرغم من المشاكل المتواجدة بين الإمارات وإيران، إلا أن الإمارات ترى أن هذه المشاكل يمكن حلها بالطرق السلمية والدبلوماسية وعدم التصعيد.

وتابع أن التصريحات التصعيدية الإيرانية تجاه الإمارات ليست جديدة ومن حينٍ لأخر تصدر إيران مثل هذه التصريحات حتى قبل هذا الإتفاق، وستستمر لفترة بسبب التباين في المواقف ووجهات النظر في المنطقة.

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إعداد وتقديم: نوران عطا الله