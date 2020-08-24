هل تدفع الخلافات بين حزبي الليكود وأزرق أبيض إسرائيل إلى انتخابات جديدة

شارك آلاف الإسرائيليين في احتجاجات بالقدس، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منددين بفساده المزعوم وبتعامل الحكومة مع وباء فيروس كورونا.

وتجمع حشد ضخم في مسيرة بالشوارع المحيطة بالمقر الرسمي لإقامة نتنياهو للمطالبة باستقالته، واشتبك بعض المتظاهرين مع الشرطة التي احتجزت سبعة أشخاص على الأقل في حين أصيب ضابط شرطة بجروح.

في هذا السياق، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية، د. أحمد رفيق عوض، إن أمام نتنياهو أزمة عميقة تتعلق بزيادة البطالة وعدم القدرة على السيطرة على جائحة كورونا وعدم القدرة على إدارة حكومة غير متسقة وغير منسجمة مع بعضها البعض، إضافة إلى اتهامات بالفساد.

وأوضح أن هناك قطاعات كبيرة من الإسرائيليين ضد نتنياهو وليس فقط اليسار أو الوسط، وإنما أجزاء من أحزاب اليمين لذلك فمازالت المظاهرات متواصلة ضد رئيس الوزراء وبالتالي فإنه أمام أزمة حقيقية رغم الإنجازات التي حققها مؤخراً.

على صعيد أخر، قال المحلل السياسي الفلسطيني البروفيسور عبدالستار قاسم، إن المؤشرات على أرض الواقع واستطلاعات الرأي العام لا تؤشر أنه حقق نجاحاً، مشيرا إلى أن كل ما يقوم به نتنياهو ليس إلا تضييعاً للوقت ليتجنب المحاكمة والاتهامات الموجهة إليه بشأن الفساد.

وقال إن الجمهور الإسرائيلي مازال يتظاهر وبأعدادٍ كبيرة ضد نتنياهو، مما يعني أن اتفاقه مع الإمارات لم يجد نفعاً له في هذه المسألة ومن المتوقع نفس النتيجة في أي اتفاقات مقبلة قد تحدث بين نتنياهو وأي دولة عربية أخرى.

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إعداد وتقديم: نوران عطاالله