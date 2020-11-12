تسجيل
15:56 GMT12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    بوضوح

    حوار تونس: اتفاق ليبي على تنظيم انتخابات في غضون 18 شهرا

    بوضوح
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_clearly/202011121047168395-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B6%D9%88%D9%86-18-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7/

    قالت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، إن المحادثات الجارية في تونس حول مستقبل ليبيا، أحرزت تقدمًا تمثل في الاتفاق على إجراء الانتخابات خلال 18 شهرا.

    وأكدت وليامز "أن المشاركين في ليبيا توصلوا إلى حل لإنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات نزيهة وشاملة برلمانية ورئاسية ذات ثقة وفق أساس دستوري، وأنه تم الاتفاق في تونس على خطوات لتوحيد السلطة التنفيذية في ليبيا".

    الحرب العالمية الثانية أطفال في معتقل نازي
    © Sputnik . РИА Новости
    "أصغر عميل سري"... فرنسا تكرم "بطلا" قتل بعمر 6 سنوات في الحرب العالمية... صور وفيديو
    وشدّدت وليامز على ضرورة الإسراع في المضي قدماً إلى انتخابات عامّة شريطة أن تكون شفّافة ومبنية على الاحترام التامّ لرغبة الليبيين.

     يأتي ذلك بموازاة انعقاد الجولة السادسة من أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بمدينة سرت الليبية بحضور ومشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

    وتعليقا على هذا الموضوع قال المحلل السياسي، عيسى عبد القيوم، إن نجاح أي اتفاق يتم التوصل إليه مرهون بإبعاد الميليشيات عن طرابلس وإنهاء سيطرتها عليها مشيرا، إلا أن الأمم المتحدة عليها أن تتولى دورا أكبر من خلال أن تكون راعية لتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه.

    وأوضح، عبد القيوم، أن أي اتفاق سيتم التوصل إليه بين الأطراف الليبية المجتمعة في تونس لن يكون بديلا عن اتفاق الصخيرات، كاشفا عن وجود تفاهمات بين المجتمعين في تونس على ضم أي اتفاق جديد للإعلان الدستوري المرتقب.

    وحول النقاط الخلافية بين الأطراف الليبية، أضاف عبد القيوم أن الخلاف الأبرز يدور حول أماكن تواجد مقرات المؤسسات التي سيتم الاتفاق حول تشكيلها، مبينا أن أطرافا تطالب ببقائها في طرابلس بينما فريق آخر يطالب بنقلها إلى سرت.

    سيارة طائرة
    expert.ru
    افتتاح أول محطة للتكسي الجوي في العالم... صور وفيديو
    كما كشف المحلل السياسي الليبي عن جمع توقيعات من الأعضاء المشاركين في ملتقى تونس لمنع ترشح أي شخصية عملت في المجلس الرئاسي أو مجلس الدولة أو البرلمان لتولي المؤسسات التي ستنتج عن الإعلان الدستوري مبينا أن هذه المسألة لو مُررت ستحجب العديد من الأسماء المرشحة لتولي هذه المناصب.

    من جانبه قال رئيس مؤسسة "سيلفوم" للدراسات، جمال شلوف، إن أبرز التحديات التي تواجه الحوار الليبي في تونس هو عدم وجود توازن في تمثيل الأقاليم الليبية الثلاثة مشيرا إلى أن المجتمعين في تونس لا يحظون بتأييد شعبي كبير.

    وقال شلوف إن أخطر ما يواجه الحوار الليبي في تونس هو التمثيل الواسع للأحزاب التي تمثل الإسلام السياسي في ليبيا وهو الأمر الذي قد يصعب من حصول اتفاق يرضي الليبيين

    وحذر رئيس مؤسسة "سيلفوم" للدراسات من إمكانية فرض البعثة الأممية سياسة الأمر الواقع إذا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف الليبية، مشيرا إلى أن تحديد 18 شهرا لإجراء انتخابات هو زمن طويل جدا على الليبيين.

    وأعرب شلوف عن اعتقاده أنه إذا تمكنت اللجنة العسكرية في سرت من تنفيذ خطوات سريعة من أجل توحيد المؤسسة العسكرية وانضمام كل الأفراد النظاميين الموجودين في ليبيا إلى مؤسسة عسكرية واحدة فستزول الميليشيات قريبا.  

    من جانبه قال مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، الدكتور هاني سليمان، إن "الحوار الليبي في تونس يكتسب أهمية كبيرة للخروج من هذه المرحلة الانتقالية الصعبة لمرحلة بناء المؤسسات وإجراء الانتخابات وبالتالي التغلب على سيناريو تقسيم الداخل الليبي"، مشددا على ضرورة أن تلعب المنظمة الأممية دورا لتنفيذ أي اتفاق والقيام بدور الضامن لتنفيذ الاتفاقات المزمع ابرامها.

    انظر أيضا:

    "أصغر عميل سري"... فرنسا تكرم "بطلا" قتل بعمر 6 سنوات في الحرب العالمية... صور وفيديو
    افتتاح أول محطة للتكسي الجوي في العالم... صور وفيديو
    دراسة: عنصران غذائيان يجنبان كبار السن الإصابة بفيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الفنان التشكيلي البرازيلي، خورخي سيلفا روريز، يرسم قناعًا وقائيًا بناءا على طلب الزيون، حيث ينظر إلى صورة الرجل على هاتفه الخلوي، وبعمل في منزله في ريو دي جانيرو، وسط تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في البرازيل، 10 نوفمبر 2020.
    واقعية وحسب الطلب... فنان تشكيلي برازيلي "يرسم" وجوها على الكمامات
    قاعدة عسكرية روسية قد تظهر في السودان
    قاعدة عسكرية روسية قد تظهر في السودان
    قوانين إماراتية جديدة للحريات الشخصية والمرأة
    قوانين إماراتية جديدة للحريات الشخصية والمرأة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك