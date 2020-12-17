تسجيل
15:21 GMT17 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    بوضوح

    مصير معاهدة "ستارت-3" في ظل إدارة بايدن

    بوضوح
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_clearly/202012171047543618-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-3-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%8A%D9%88%D9%81/

    مع تصاعد التكهنات حول موقف روسيا من المعاهدة الروسية الأمريكية حول الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت 3"، رفض وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، التخمينات حول إمكانية تمديد المعاهدة، بعد وصول إدارة جو بايدن إلى البيت الأبيض.

    لافروف أكد في مؤتمر صحفي إن، "الأمور لم تعد ترتبط بالإدارة الروسية فالمعاهدة يمكن تمديدها أو عدم تمديدها، وكل الشروط التي حاول الأمريكيون طرحها لدى تقديمهم موقفهم إزاء هذه المسألة كانت تعني وضع معاهدة جديدة وليس تمديد المعاهدة القائمة" مطالبا إدارة بايدن بأن تتخذ قرار أولا، وبعدها تعلن روسيا موقفها. 

    المعاهدة المعروفة إعلاميا باسم "ستارت-3" دخلت حيز التنفيذ في فبراير/ شباط عام 2011، وتقضي بأن تقلص كل من روسيا والولايات المتحدة ترساناتهما النووية بحيث لا يتجاوز مجمل عدد أسلحه كل طرف، بعد

    مقر الناتو الجديد
    © REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
    وزراء خارجية الناتو يرحبون بالحوار بين موسكو وواشنطن بشأن معاهدة "ستارت-3"
    سبع سنوات، 700 صاروخ نووي وإلا تزيد عدد الرؤوس القتالية عن 1550 رأسا كما لا يتجاوز كل طرف عدد 800 منصة إطلاق ثابتة وغير ثابتة.

    كانت روسيا عرضت في وقت سابق تمديد معاهدة "نيو ستارت" لخفض الأسلحة النووية عاما واحدا "بلا شروط" لكن  الولايات المتحدة رفضت واقترحت مجموعة من التعديلات واشترطت تجميد الترسانات النووية وهو ما اعتبرته روسيا "هراء".

    ومعاهدة "ستارت-3" هي المعاهدة الوحيدة بين موسكو وواشنطن للحد من الأسلحة النووية ومن المقرر أن تنتهي في 5 من فبراير المقبل. 

    وفي حديث لـ"سبوتنيك" قال الباحث في العلاقات السياسية والدولية د. زيدانخوليف، إن:

    "بايدن يتبنى الآن سياسة إطفاء النار المشتعلة عقب مرور ترامب بالبيت الأبيض، وهو يعتبر هذ المعاهدة إنجازا كبيرا، وسيتمكن من اتخاذ قرار في هذا الشأن وهو أيضا مضطر لذلك، معربا عن اعتقاده إن هناك اتصالات غير معلنة بين إدارته وبين الكرملين للتحضير للاتفاق على تمديد المعاهدة".

    وأكد الباحث إن "الزمن تجاوز الآن الأسلحة الاستراتيجية بعد أن دخلنا مرحلة الحرب الإلكترونية التي تمكن من تفجير صاروخ نووي قبل انطلاقه، ولن تكون لهذه المعاهده قيمة ربما خلال عشر سنوات نظرا لاختلاف طبيعة الحرب التي ستكون إما الكترونية أو بيولوجية".

    لكن الخبير الاستراتيجي والعسكري العميد محمد عيسى يرى أن:

    "الولايات المتحدة تريد التنصل من هذه المعاهدة، وهي بشكل عام تعتبر المعاهدات استراحة محارب وتسعى للخروج منها أو على الأقل تعديلها لتتمكن من تطوير أسلحة نووية تكتيكية لاستخدامها في حروب محلية، وهذا ما يدفع الاستراتيجية العسكرية الروسية لإعادة النظر في المعاهدة وإن كان تعديلها مطلب ملح بشكل أكبر للأمريكان". 

    وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط إن "معاهدات ستارت بحاجة إلى مراجعة شاملة حتى توفر احتياجات التوازن الاستراتيجي الردعي الذي تسعى إليه الولايات المتحدة وروسيا خاصة بعد التطور الكبير الذي شهدته الأسلحة المشمولة بها".

    وحول سيناريوهات الوضع القانوني المستقبلي لهذه الاتفاقية، قال رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس سابقا د. إبراهيم أحمد  إن "المعاهدة تنتهي بصفة تلقائية بحلول الخامس من فبراير، أو يتفق الأطراف على تجديد أحكامها لما بعد هذا التاريخ".

    إعداد وتقديم: جيهان لطفي 

    الكلمات الدلالية:
    روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الصينية ني ني
    عروق عربية ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020
    عشر سنوات على الربيع العربي... لم يتغير شيء
    عشر سنوات على "الربيع العربي"... لم يتغير شيء
    إنفوجرافيك.. كيف تستقبل العام الجديد بأمان؟
    كيف تستقبل العام الجديد بأمان؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك