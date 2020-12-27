اليمن... الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية... هل يعني ذلك تجاوز الخلافات مع المجلس الانتقالي

حث الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي الحكومة الجديدة، عقب أدائها اليمين الدستورية في العاصمة السعودية الرياض، على نبذ الصراعات وتوحيد الجهود لمواجهة جماعة "أنصار الله".

وقال هادي خلال اجتماع عقده مع الحكومة الجديدة، بمقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض، عقب أدائها اليمين الدستورية: "عليكم الابتعاد عن أي مناكفات أو صراع، ويجب الحفاظ على مظاهر الدولة، وسمعة الدولة وهيبة الدولة ورمزية الدولة".

وحث هادي الحكومة على: "التخفيف من معاناة المواطن وتحسين الخدمات وتحقيق الأمن"، مشدداً على "أن هذه أهم الأولويات في المرحلة القادمة، وأن يشعر المواطن بوجود الدولة عبر خدماتها".

في هذا السياق، قال الإعلامي والمحلل السياسي اليمني عبدالله إسماعيل إن هناك ما يمكن البناء عليه في مسألة تجاوز الخلافات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق الرياض وتقريب وجهات النظر.

وأضاف أن: "الضامن الكبير لتنفيذ إتفاق الرياض هو صدق النوايا من قبل الأطراف في تنفيذ هذا الاتفاق واستيعاب الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي واليمنيين بشكل عام، مؤكدا أن الضامن الفعلي والعملي لتنفيذ الاتفاق هو المملكة العربية السعودية باعتبارها الراعية لإتفاق الرياض".

على جانب آخر، قال رئيس لجنة الإنقاذ اليمني الوطني الجنوبي أحمد الحسني، إنه تم الاتفاق على الأسماء والحكومة أدت اليمين الدستوري أمام الرئيس منصور هادي، ولكن الخلاف ليس على الأسماء بل الخلاف على الشق العسكري والأمني.

وأشار إلى أن الإمارات ترفض تنفيذ هذا الشق وترفض دخول القوات العسكرية التابعة للحماية الرئاسية لقصر الرئاسة في عدن، مؤكدا أن القوات العسكرية لم تنسحب من مدينة أبين وهى منطقة الصراع التي دارت فيها معارك عنيفة العام الماضي ولازالت القوات العسكرية لكلا الطرفين تتمركز هناك برغم وجود لجنة سعودية إماراتية لفض هذه القوات وتوزيعها تنفيذاً لإتفاق الرياض.

إعداد وتقديم: نوران عطاالله