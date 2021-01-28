تسجيل
13:38 GMT28 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    بوضوح

    هل يمثل تمديد معاهدة "ستارت 3" تحولا في مسار العلاقات بين واشنطن وموسكو؟

    بوضوح
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_clearly/202101281047938037-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-3-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%9F/

    في خطوة وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها "في الاتجاه الصحيح"، أعلنت موسكو عن تمديد معاهدة "ستارت 3" للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لمدة خمس سنوات، وصادق مجلس النواب الروسي "الدوما" على هذا التمديد.

    وفي كلمته أمام منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، قال بوتين إن "تمديد المعاهدة دون شك خطوة في الاتجاه الصحيح"، فيما أشار نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إلى أن تمديد "ستارت 3" قد يمهد لاتفاقيات جديدة في مجال الأمن الاستراتيجي.

    وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن تمديد المعاهدة يعد نجاحا كبيرا للسياسة الخارجية لروسيا وقد تم بتوافق تام مع الموقف الروسي.

    روسيا الولايات المتحدة
    © AFP 2020 / MLADEN ANTONOV
    الاتحاد الأوروبي يرحب بالاتفاق الأمريكي الروسي على تمديد العمل بمعاهدة "ستارت -3"

    إلا أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قال: "إنه لا يوجد حديث في الوقت الراهن عن "إعادة إطلاق" العلاقات الروسية الأمريكية"، مشيرا إلى "أن الرئيسين الروسي والأمريكي أشارا خلال حديثهما بالأمس إلى وجود "خلافات خطيرة" بين البلدين".

    وأكد بيسكوف: "لا توجد حتى الآن ظروف لإعادة إطلاق العلاقات وإنما يوجد تفاهم مهم وتوافق حول ضرورة تمديد "ستارت 3"، سيتم تنفيذه"، مع تأكيد الطرفين على ضرورة مواصلة الحوار.

    في الوقت ذاته، أكدت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالينتينا ماتفييتنكو، أن تمديد المعاهدة سيفتح إمكانية للحوار بين البلدين مستقبلا حول الأمن الإستراتيجي، حيث تلعب روسيا والولايات المتحدة دورًا رئيسيًا في العالم.

    وفي حديثه لـ "سبوتنيك"، قال خبير الشؤون الأمنية والاستراتيجية اللواء د. فايز الدويري:

    إن "أهمية "ستارت 3" أنها تعزز الثقة بين روسيا والولايات المتحدة، وقد خفضت المخزون الاستراتيجي النووي والرؤوس الحربية وقواعد الإطلاق إلى أرقام متقاربة لدي الجانبين، لكن نقطة الخلاف العالقة الاتفاقية الجديدة تبقى حول منظومة الدرع الصاروخي الأمريكية، التي تعتبر روسيا أنها تخل بالتوازن الاستراتيجي وعليه فقد  تضمنت الاتفاقية الجديدة حق روسيا بالانسحاب إذا ما شعرت ان هناك خطر ما، وستعتمد الاتفاقات الأمنية الجديدة المزمعة بين الطرفين على اللجان الفنية وأهم نقاط فيها ستكون مسألة الدرع الصاروخي وشرق أوكرانيا".

    وأوضح الصحفي المتخصص في الشؤون الأمريكية، عاطف الغمري، أن "تمديد "ستارت 3" خطوة أولية لإذابة الجليد بعد فترة من التوتر وقد تكون مؤشر على معني التغيير في السياسات الأمريكية تجاه روسيا

    صوّت

    هل يمثل تمديد معاهدة "ستارت 3" تحولا في مسار العلاقات بين واشنطن وموسكو؟
    • نعم
      0% (0)
    • لا
      100.0% (1)
    صوتوا: 1
    جميع استطلاعات الرأي
    جميع استطلاعات الرأي
    والصين، وليس خافيا أن أمريكا تواجه تحديات كبرى في الداخل والخارج، ويحتاج بايدن للتعاون في هذه المجالات، بخلاف المسار الآخر الذي يعتبر فيه كل من روسيا والصين منافسا".

    وحول أثر تمديد الاتفاق على العلاقات الروسية الأمريكية قال الكاتب والمحلل السياسي سامر إلياس:

    "الجانب الروسي يراهن على تثبيت الاتفاقيات الاستراتيجية وعدم الانزلاق إلى سباق تسلح جديد، والتمديد بداية جيدة مع إدارة بايدن رغم الملفات الخلافية الكثيرة التي يمكن حلها عبر التنسيق المتواصل".

    وأكد إلياس على أن "موسكو تريد توازنا دوليا ولا ترغب في صرف مقداراتها المالية في سباق تسلح جديد، والصين هي المستفيد الأكبر من تمديد "ستارت 3" لأنها استثنيت من تقديم التزامات بشأن هذه الصواريخ كانت إدارة ترامب تضغط باتجاه إلزامها بالتوقيع عليها، وربما كان انسحاب ترامب من معاهدة الحد من الصورايخ قصيرة ومتوسطة المدى بسبب رغبه إدارته في نشر منظومات سلاح كبيرة على حدود الصين في بحر الصين الجنوبي لردعها ضمن استراتيجية امريكا بالتوجه نحو الصين".

    وحول مستقبل العلاقات الروسية الأمريكية واتفاقية "ستارت 3" ما بعد انقضاء الخمس سنوات قال الباحث في العلاقات الدولية، ناصر زهير، إن:

    "واشنطن تريد هدنة مع الكيانات التي لديها معها مشكلات كبير، وهناك تقسيم لدي إدارة بايدن للملفات، والهدف الأول الآن هو مواجهة الصين، لكن من المبكر قراءة اتجاهات الإدارة الجديدة تجاه روسيا حيث لاتزال هناك ملفات خلافية كبيرة".

    وتوقع زهير أن "يتم تجديد معاهدة "ستارت 3" لخمس سنوات جديدة بعد انقضاء مدة التمديد، وربما تكون هناك آلية أو استراتيجية أخرى حيث قد نحتاج إلى معاهدة جديدة تضم كل الدول المعنية بهذه المسألة، وهذا سيعتمد على مدى التنافسية الأمريكية الروسية خاصة بعد تراجع سياسية القطب الواحد بالنسبة للولايات المتحدة في فترة مابعد كورونا، والتوقعات بتشكل تحالفات دولية جديدة في ضوء هذه المعطيات".

    إعداد وتقديم: جيهان لطفي

    الكلمات الدلالية:
    واشنطن, موسكو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سياح داخل كهف شاندونغ، أحد أكبر الكهوف الطبيعية في العالم، خلال جولة في مقاطعة كوانغ بينه بوسط فيتنام، 19 يناير 2021
    جولة داخل أحد أكبر الكهوف الطبيعية في العالم
    العرب لن يحصلوا على إف-35
    العرب لن يحصلوا على "إف-35"
    كيف يمكن أن تدمر المنسوجات كوكب الأرض
    كيف يمكن أن تدمر المنسوجات كوكب الأرض
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك