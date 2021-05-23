ما تفاصيل مباحثات الوفد المصري مع الرئيس الفلسطيني في رام الله

استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، الوفد الأمني المصري، حيث بحث معه التهدئة وتنسيق جهود إعادة إعمار غزة.

وأطلع الرئيس الفلسطيني الوفد المصري على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، كما تم بحث المستجدات المتعلقة بالتهدئة في قطاع غزة والقدس والضفة، وتنسيق الجهود الساعية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، والموضوعات المتعلقة بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لما تبذله مصر من جهود لتهدئة الأوضاع وإعمار قطاع غزة، والعودة للمسار السياسي.

وكان قد تم الاتفاق على هدنة ووقف إطلاق نار بين إسرائيل والفلسطينيين في تمام الساعة الثانية صباح الجمعة الماضي، في الأراضي الفلسطينية بعد وساطة مصرية.

ولعبت الوساطة المصرية دورًا مهمًا في المفاوضات التي تكللت بوقف النار بعد 11 يومًا من تصعيد عسكري هو الأعنف بين الطرفين منذ 2014.

في هذا الصدد، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد المجدلاني، إن الجهود المصرية لتحقيق الهدنة والتهدئة والتي جاءت بدعمٍ من المجتمع الدولي وروسيا وعدد من الدول العربية لتحقيق بعض العناصر المهمة التي لم يتم التوافق عليها حتى هذه اللحظة، وهي المدة الزمنية للتهدئة والنقطة الثانية هي نطاق التهدئة، لأن الفلسطينين يريدون أن تكون التهدئة شاملة لكل الأراضي الفلسطينية باعتبارها منطقة سياسية وجغرافية واحدة في القدس وغزة وباقي أنحاء الضفة الغربية، وثالثًا هو أن تكون هذه التهدئة مرهونة بأفق سياسي محدد عن طريق الربط بين التهدئة كمرحلة انتقالية وإعادة عملية السلام والاستقرار بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أنه لكي تتحقق التهدئة بشكل فعلي على أرض الواقع، يحتاج الأمر إلى دعم وثقل دولي وإقليمي كبير لتدعم الجهود المصرية المبذولة حتى تلتزم الأطراف بتحقيق التهدئة الفعلية.

من ناحيةٍ أخرى، قال السفير المصري حسين الهريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أهم النقاط والملفات التي سيتم مناقشتها لاحقاً هي مسألة تبادل الأسرى بين الجانبين وتبادل الرفات الخاصة بالجثامين، كما أن الجيش الإسرائيلي يقول إن الهدنة لن تستمر طويلاً ما لم يتم تسليمهم الجثامين الخاصة بجنودهم أو المخطوفين الإسرائيلين، وهذا يعد ملف مهم جداً، كما أن هناك ملفات أخرى أبرزها الخطوات المستقبلية على صعيد الحل السياسي.

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