تسجيل
14:55 GMT27 مايو/ أيار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    بوضوح

    ما دلالات زيارة قائد الجيش اللبناني إلى فرنسا؟

    بوضوح
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_clearly/202105271049088433-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%9F/

    استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم أمس الأربعاء، قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، وأكد له أن تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة في لبنان يبقى الشرط لحصول البلاد على مساعدة دولية على مدى أطول.

    واستقبل ماكرون العماد عون خلال زيارته لفرنسا بدعوة من نظيره الفرنسي الجنرال "فرنسوا لوكوانتر"، وأشار قصر الإليزيه إلى أنه أكد له أيضا مواصلة دعم فرنسا للقوات المسلحة اللبنانية الركيزة الحقيقية لاستقرار البلاد.

    وأفادت وكالة "رويترز" بأن قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون حذر في فرنسا من أن الأزمة الاقتصادية وضعت الجيش على شفا الانهيار، مشيرة إلى أن باريس عرضت تقديم مساعدات عاجلة للجيش، كما  أكدت مصادر مطلعة أن العماد عون قال لمسؤولين فرنسيين كبار إن الموقف هش وغير قابل للاستمرار.

    وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية د. حسان فرج إن:

    "وضع المؤسسة العسكرية صعب جدا بسب الضائقة الاقتصادية التي تعرض لها لبنان"، مؤكدا "ضرورة وجود مساعدات في هذه المرحلة بسبب العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الأوروبية"، وتوقع أن "تكون هناك تسهيلات بشكل أو بآخر حتي يستمر الجيش في عمله لأن هذه الدول تعتبر أن الجيش هو قوام الدولة اللبنانية، كما أنها لا تريد للبنان أن يعود للحرب الأهلية".

      وأوضح فرج، أن "فرنسا تقوم الآن بالتشاور مع الدول الحليفة من أجل عقد مؤتمر، دولي لدعم الجيش اللبناني بالتنسيق مع الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة دعم الجيش اللبناني، لأن انهياره سيكون له تداعيات سلبية على لبنان والمنطقة، كما أن إسرائيل من مصلحتها ألا يكون هناك جيش قوي في لبنان بسبب أطماعها في الثروات الغازية الموجودة البحر المتوسط وهناك أراضي لبنانية محتلة من قبل إسرائيل".  

    من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي، كمال ذبيان، إن:

    "استقبال قائد الجيش اللبناني في فرنسا يعتبر مؤشرا إيجابيا باتجاه دعم هذه المؤسسة التي تحافظ على استقرار لبنان، وعدم ذهابه إلى الفوضى".

    ولفت ذبيان، إلى أن "اللبنانيين أمام مرحلة خطيرة جدا خاصة مع التوجه لرفع الدعم عن المواد الأساسية الأمر الذي سيولد انفجارا اجتماعيا وشعبيا ومن المتوقع أن يصل الأمر إلى الفوضى الأمنية وبالتالي لن يستطيع الجيش أن يواجه الشعب ولن يستطيع أن يقف متفرجا أيضا أمام التخريب".

    للمزيد تابعوا برنامج "بوضوح".

    إعداد وتقديم دعاء ثابت

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فيل بري يوقف سيارة على طريق في حديقة كخاو ياي الوطنية في مقاطعة ناخون راتشاسيما في تايلاند، 29 أكتوبر 2019.
    جحش وخنزير... حيوانات قد تلتقي بها في طريقك
    بايدن يعد نتنياهو بتجديد نظام القبة الحديدية الإسرائيلية
    كيف تحافظ على أمن اسرائيل؟
    لقاح ضد كوفيد-19 للحيوانات كارنيفاك-كوف
    لقاح ضد "كوفيد-19" للحيوانات "كارنيفاك-كوف"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك