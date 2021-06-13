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    بعد لقاء سعيد والطبوبي: هل تنقذ مبادرة اتحاد الشغل تونس من أزمتها؟

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    قال نور الدين الطبوبي، أمين عام اتحاد الشغل التونسي، إن بلاده ستتجاوز أزمتها السياسية قريبا.

    وبحسب تصريحات تليفزيونية، أكد الطبوبي عقب لقائه بالرئيس التونسي قيس سعيد، أنه لمس ظهور بوادر انفراج الأزمة السياسية الموجودة في تونس.

    وعن طبيعة لقائه بالرئيس التونسي، أوضح الطبوبي أنه كان لقاء إيجابيا، مؤكدا أن "الرئيس لديه روح المسؤولية تجاه شعبه المهمش".

    وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية امتدت شهورا، وذلك بعد خلاف على تشكيل الحكومة بين الرئيس التونسي قيس سعيد وبين هشام المشيشي رئيس الوزراء، عقب اعتراض الأول على بعض الأسماء التي تم ترشيحها بسبب ما قال إنها شبهات فساد.

    وقد انتقلت الأزمة فيما بعد إلى البرلمان الذي دخل على خط الخلاف، حينما أعلنت كتل نيابية مؤازرتها رئيس الحكومة في موقفه ضد سعيد.

    ويرى مراقبون أن الأزمة أزمة تنازع سلطات وصلاحيات، فراشد الغنوشي رئيس البرلمان يرى أن سلطة الرئيس رمزية في نظام برلماني، بينما يرى قيس سعيّد أن الرئاسة ليست مجرد صندوق بريد يوقّع على الأوراق فقط، ما دفع البعض إلى اقتراح تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي.

    في هذا السياق،  قال جلال الورغي عضو مجلس شورى حركة النهضة التونسية، إن اللقاء بين رئيس اتحاد الشغل والرئيس التونسي "لقاء إيجابي"، يؤشر لقرب انفراج الأزمة، لافتًا إلى أن مجرد اللقاء في حد ذاته يعطي أملًا في قرب التوصل لحل.

    وأشار إلى أن ما يقوم به اتحاد الشغل هو مبادرة تجمع الأطراف السياسية، وليس وساطة، فالاتحاد مظلة تظل كل التونسيين وذلك بالنظر لتاريخه وسوابقه، مشيرًا إلى أن الاتحاد غير متحيز لطرف دون آخر ولا يقف في معسكر دون غيره.

    من جانبه، قال محسن النابتي عضو التيار الشعبي التونسي، أن أزمة تونس الاقتصادية والتي قاربت تونس بسببها من إعلان إفلاسها، لا تنتظر حتى تجلس الأطراف السياسية، مشيرًا إلى أن ذلك مضيعة للوقت ليس إلا.

    ولفت النابتي إلى أنه على رئيس الجمهورية أن يتخذ موقفًا أكثر صرامة من جماعة الإخوان التي تحاول من خلال تلك الأزمة أن تعيد إنتاج نفسها مرة أخرى للبقاء أكثر في السلطة.

    وأضاف النابتي أن تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي هو الحل الذي نادينا به مرارًا، لأنه هو السبيل إلى تحجيم نفوذ الإخوان الذين حولوا البرلمان إلى دولة داخل الدولة.

    إعداد وتقديم: خالد عبد الجبار

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