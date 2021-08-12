تسجيل
17:46 GMT12 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    بوضوح

    طالبان على أبواب كابول... والولايات المتحدة لن تتراجع عن الانسحاب

    بوضوح
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_clearly/202108121049828852-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8/

    سيطرت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على مدينة غزنة الواقعة على بعد 150 كلم فقط عن كابول، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن نائب محلي بارز اليوم الخميس.

    وقال رئيس مجلس الولاية ناصر أحمد فقيري إن الحركة سيطرت على مناطق المدينة الرئيسية مثل مكتب الحاكم ومقر الشرطة والسجن" موضحا أن المعارك لا تزال دائرة في بعض مناطق المدينة وأن "طالبان" سيطرت على "القسم الأكبر منها". كما أعلنت الحركة سيطرتها عليها.

    يذكر أن غزنة هي أقرب عاصمة ولاية من كابل يحتلها المسلحون منذ أن شنوا هجومهم في مايو مع بدء انسحاب القوات الأجنبية الذي من المقرر أن يستكمل بحلول نهاية الشهر الحالي.

    من جانبه أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أن الوضع في أفغانستان اليوم أكثر تعقيدا بكثير مما كان عليه بعد انسحاب القوات السوفيتية من هناك.

    أما رد الفعل الأمريكي على هذه التطورات المتسارعة فتمثل في تصريح للخارجية الأمريكية قالت فيه: "طالبان عازمة على "النصر في ساحة المعركة" وتصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن يؤكد فيه بقاء خطة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان دون تغيير رغم تقدم طالبان

    كانت "رويترز" قد نقلت عن مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن التقييم الجديد للاستخبارات الأمريكية يرى أن "طالبان" يمكنها عزل كابول خلال 30 يوما والسيطرة عليها في غضون 90 يوما.

    من جانبه قال د. وائل عواد المتخصص في الشأن الآسيوي: إن هناك أكثر من سبب وراء هذه القوة التي تُسقط بها طالبان الولاية إثر الولاية، فحركة طالبان لم توقف هجماتها أصلًا، وكانت تهاجم القوات الأمريكية دائمًا وكذلك القوات الحكومية، فهي حافظت على قوتها وتسليحها الذي حصلت عليه من باكستان.

    وأشار عواد إلى أن تفشي الفساد في حكومة المركز ربما كان وراء اصطفاف كثير من الجنود مع حركة "طالبان"، لافتا إلى أن هناك أمرًا يتعلق بالطرف الأمريكي وأقصد به: ماذا كانت تفعل الولايات المتحدة على مدى العشرين عاما إذا كانت النتيجة كما نرى في مدى قوة الجيش الأفغاني ؟

    وأضاف عواد أن الولايات المتحدة لم تقدم أي ضمانات للحكومة الأفغانية فقالت إنها ستدعمها، مما يشير إلى حرج الموقف الذي وضعت فيه الحكومة الأفغانية، خاصة أن الوضع يشير إلى أن أفغانستان مقبلة على حرب أهلية عرقية ستكون لها تداعيات سلبية على المنطقة ودول الجوار تحديدا. مشيرًا إلى أن الحل العسكري هو الذي سيحسم التصعيد الأخير.

    أما الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة فأشار إلى أن الإدارة الأمريكية في حالة ارتباك وتقديراتها تبدو متضاربة، وهناك سوء تقييم واضح من الإدارة الأمريكية، فقد كان هناك تقدير لإدارة كاملة لحركة طالبان خلال ثلاثة أشهر، والذي اتضح بعد ذلك أن هناك فراغًا ملأته طالبان، مشيرا إلى أن هذا الوضع سيدفع دول الجوار للتدخل ولعب دور مما جعل كثيرين يتوقعون أن روسيا مثلًا أو الصين ستلعب دورًا مهمًا في المستقبل القريب .

    وأشار فهمي إلى أن الرهان على مفاوضات في الدوحة من أجل إحياء اتفاق الدوحة رهان خاسر، لأن الأرض هي التي ستحسم الصراع عسكريًا، متوقعا سيناريو إقامة علاقات بين الولايات المتحدة وطالبان بعد استيلائها على الحكم، وإعادة تدوير دورها سياسيا وعسكريا من قبل الولايات المتحدة، أو سيناريو آخر وهو دخول المنطقة المحيطة بأفغانستان في دوامة الإرهاب وتصديره للدول المجاورة مثل الصين وروسيا وإيران وهو سيناريو كارثي.

    المزيد من التفاصيل في حلقة الليلة من برنامج بوضوح...

    إعداد وتقديم: خالد عبد الجبار

    انظر أيضا:

    صحيفة: الجيش الأمريكي لا يستبعد سقوط كابول بأيدي طالبان في غضون 3 أشهر
    أول تعليق من البيت الأبيض على احتمالية سقوط كابول في يد طالبان خلال 90 يوما
    لافروف: موسكو تعتمد على تقييمات "سي أي إيه" بخصوص سقوط كابول بأيدي "طالبان"
    متحدث باسم "طالبان": الحركة لم تتلق عرضا جديدا من حكومة أفغانستان للمشاركة في الحكم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    منافسات سباق الهجن في السعودية
    واشنطن: على القوات الأفغانية الآن استخدام التدريب المقدم لهم
    واشنطن: على القوات الأفغانية الآن استخدام التدريب المقدم لها
    معلومات مهمة عن فيروس ماربورغ القاتل
    معلومات مهمة عن فيروس ماربورغ القاتل
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك