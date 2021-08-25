قطع العلاقات الجزائرية المغربية وسبل العودة

خطوة جزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بعد تاريخ طويل من المشاحنات لأسباب مختلفة، لكن إعلان وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، كان واضحا وموجها، معتبرا أن المغرب ارتكب أعمالا غير ودية وعدائية ضد بلاده.

وقال لعمامرة في مؤتمر صحفي، إن الأجهزة الأمنية والإعلامية المغربية تشن حربا ضد الجزائر بخلق إشاعات، لافتا إلى أن التحقيقات الأمنية كشفت تعرض مواطنين ومسؤولين جزائريين للتجسس ببرنامج بيغاسوس الإسرائيلي، حيث وجهت سابقا أصابع الاتهام للملكة المغربية في هذه القضية.

كما وصف لعمامرة دعم المغرب لاستقلال شعب القبائل أمام الأمم المتحدة بأنه انحراف دبلوماسي من المغرب.

في المقابل، قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إنه يأسف لإعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع بلاده، مضيفا أن المملكة تتمنى تجاوز هذا الوضع قريبا.

ولفت إلى أن خطاب العاهل المغربي الأخير تضمن دعوة إلى الحوار والتأكيد على أن المغرب يعتبر استقرار الجزائر وأمنها من استقرار المغرب وأمنه.

في هذا الموضوع قال رضوان بوهيدل، أستاذ العلوم السياسية، إن "هناك تراكمات من الازمات بين الجزائر والمغرب آخرها تجاهل المغرب لاستفسارات الجزائر حول ما قام به سفير المملكة في الأمم المتحدة ومطالبته بانفصال منطقة جزائرية عن البلاد وهو الامر الذي يمس من سيادة الدولة الجزائرية".

وذكر أن المغرب تعود أن يوجه رسائل للمجتمع الدولي حتى يظهر نوع من الليونة والهدوء حتى خطابات الملك المغربي كانت مهادنة ما يعد تجاهلا للطلب الجزائري وهو الرد على استفساراتها".

في المقابل، قال تاج الدين الحسين، أستاذ العلاقات الدولية، إن "قطع العلاقات يأتي ضمن توجه جزائري منهجي من طرف السلطات منذ عام 1994 ورفض مستمر لفتح الحدود مع المغرب وعدم مظاهر عدوانية بتوجيه اتهامات لا أساس لها في عدة أمور".

ولفت إلى أن بيان المغرب اختار نغمة هادئة بين فيها أنه يريد التهدئة والجدية والاستثمار في قلب إفريقيا وعلاقاته مع أقطاب التوازن الدولي لذلك هو يريد أن ينزه نفسه عن الدخول في مناقشات قد تكون غير جدية".