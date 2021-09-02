بعد إحباط محاولة لتزويرها هل يستطيع العراق إنجاح الانتخابات المبكرة؟

نجحت الحكومة العراقية في إحباط محاولة شبكة معقدة، تضم سياسيين ونواب، لتزوير الانتخابات المبكرة المقبلة، واعتقلت عددا من المتهمين، فيما بدأت إجراءات أمنية لحماية المرشحين وتأمين مساكنهم ومقراتهم.

وقال مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان إن "الأجهزة الأمنية، وبإشراف مباشر من القضاء العراقي، نجحت في تنفيذ عملية استباقية أحبطت محاولة لتزوير الانتخابات عبر الضغط على عدد من موظفي مفوضية الانتخابات، بهدف خلط الأوراق السياسية وإثارة الفوضى".

وأشار البيان إلى أنه "بعد تحقيقات فنية دقيقة للأجهزة التحقيقية، وبإشراف مباشر من القضاء تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على عدد من المتهمين في مجموعة حاولت تزوير الانتخابات باستثمار علاقات لهم مع موظفين في مفوضية الانتخابات"، مضيفا أن "ذلك جاء بهدف إثارة الفوضى المعلوماتية والسياسية في العراق، من خلال شبكة من مواقع التواصل الإلكترونية بينها موقع باسم "سيدة الخضراء"، حيث حاول القائمون عليه بوسائل مختلفة الإيحاء بارتباطه بمكتب رئيس مجلس الوزراء، أو العاملين فيه أو مستشاري رئيس مجلس الوزراء".

وتعليقا على هذا الموضوع قال الباحث في الشأن السياسي والأمني، الدكتور محمد العكيلي:

"إن احباط الحكومة محاولات تزوير الانتخابات في هذا التوقيت يعطي ثقة للمواطن في العملية الانتخابية خاصة إذا تمت المحاسبة للمتورطين إن ثبت عليهم جريمة التزوير"، معربا عن اعتقاده أن الحكومة العراقية تستعيد أجزاء من عافيتها وأن النجاحات التي تحققها قد تفضي إلى عملية انتخابية أفضل من سابقاتها".

وأوضح، العكيلي، أنه "لا يمكن طرح الأسماء المتورطة في محاولة تزوير الانتخابات حاليا في حين أن القضية لا تزال في طور التحقيق، مشيرا إلى أن مفوضية الانتخابات تورطت في الانتخابات السابقة في عمليات تزوير".

من جهته قال رئيس المركز العراقي للتنمية الاعلامية، عدنان السراج، إن:

"الأشخاص الذين يحاولون تزوير الانتخابات يعملون ضمن أجندات خارجية تحاول تشويه صورة الانتخابات حتى لا تلقى إجماعا دوليا، ومن اللافت للنظر أن مكتب رئيس الوزراء أصدر بيانا يحاول أن يبرئ نفسه من هذه المسألة إلا أنه يجب إحالة بعض المرتبطين بالمكتب إلى القضاء والتحقيق لكشف ملابسات القضية".

وبين، السراج، أن "هناك أساليب أخرى تقوم بها بعض القوى من أجل تزوير الانتخابات لصالحها، فهناك الابتزاز المالي والتهديد بالسلاح ولذلك يجب على القضاء أن يحد من تصرفات هذه الجهات".

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إعداد وتقديم: دعاء ثابت