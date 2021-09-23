تسجيل
15:29 GMT23 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    بوضوح

    ما تداعيات تدويل العراق لملف المياه مع إيران؟

    بوضوح
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_clearly/202109231050232641-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F/

    أعلن وزير الموارد المائية العراقية، مهدي رشيد الحمداني، أن بلاده لم تتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن حصة العراق المائية، مؤكدا أن وزارة الخارجية في طريقها لتدويل ملف المياه مع طهران.

    وأوضح الحمداني أن "هناك مخالفات للقوانين الدولية بشأن المياه تقوم بها طهران"، مشيرا إلى أنه أبلغ الجانب الإيراني بمخالفاته، من دون أن يصله رد.

    ولفت وزير الموارد المائية العراقية إلى وجود مؤشرات بأن إيران تحفر أنفاقا وتغير مجرى المياه، مؤكدا أن بغداد لديها أوراق ضغط مهمة في مجال استحصال حقوقها المائية،

    نهر الفرات، العراق
    © AP Photo
    العراق يوجه اتهاما إلى إيران ويلوح بتدويل القضية بينهما
    وأوضح أن "اللجوء إلى محكمة العدل الدولية هي ورقتنا مع إيران، وليس لدول المنبع الحق في حجز المياه.

    اقرأ أيضا - الرئيس العراقي يلتقي وزير خارجية إيران في نيويورك

    كان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أكد أنه لا تنازل عن حقوق العراق المائية، وقال إن "وزارة الموارد المائية تعمل بشكل جدي من أجل الحفاظ على موارد العراق المائية، لأنها تدخل في جميع الشؤون الحياتية".

    وتعليقا على هذا الموضوع، قال مستشار رئيس الجمهورية العراقي، إسماعيل الحديدي:

    "العراق لا يقبل أن يتم الضغط عليه من خلال ملف المياه حيث ضربت إيران عرض الحائط بكل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه الدولية"، لافتا إلى أن "إيران وتركيا تستغلان موضوع المياه للتدخل في الشأن العراقي، والحصول على منافع ونفوذ، وقد يصل الأمر أن يصبح النفط مقابل المياه"، كما شدد على "ضرورة إعادة النظر في اتفاقية الجزائر المتعلقة بتقاسم مياه نهر شط العرب". 

    من جانبه قال رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور، إحسان الشمري:

    "إن قيام إيران بتحويل مجري الأنهار عن مسارها الطبيعي يشير إلي ممارستها ضغوطا سياسية على العراق حيث تحاول طهران التضييق على بغداد بسبب سياسته الأخيرة التي دفعت باتجاه الانفتاح على المنظومة العربية، خصوصا، وإن إيران تدرك أن العراق يعاني بشكل كبير جدا من نقص الإمدادات المائية، وهذا يجب أن يوضع في الاعتبار من قبل الحكومة العراقية والذهاب إلى مجلس الأمن لحل هذه الاشكالية"، كما أعرب عن اعتقاده أن "العراق يمتلك العديد من أوراق الضغط تجاه ايران منها ما يرتبط بوقف التبادل التجاري والاقتصادي، ومنها الدبلوماسي، حيث بدأت إيران تعتمد على العراق ليكون وسيطا لحل أزماتها في المنطقة".  

    وقال أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور رائد العزاوي:

    "العراق لجأ لمسألة التدويل في قضية المياه مع إيران بسبب قيام الأخيرة بحفر أنفاق تحت الأنهار، وتغيير مجرى المياه التي تصب في نهر دجلة، مشيرا إلى أن العراق هو رئة إيران، بسبب العقوبات المفروضة على طهران، كما أنه يملك أدوات عديدة لمساعدة إيران على تجاوز أزمته، ولكن بشرط أن تحافظ إيران على سلامة واستقرار العراق، واستبعد أن تصل الأمور إلى حرب مياه بين الطرفين".

    للمزيد تابعوا برنامج "بوضوح".

    إعداد وتقديم: دعاء ثابت

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    التحضيرات لافتتاح معرض تشيلسي الكبير للزهور في لندن، إنجلترا 20 سبتمبر 2021
    معرض تشيلسي للزهور 2021
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    محمد حسين طنطاوي... وزير الدفاع الذي قاد مصر في أصعب الظروف
    محمد حسين طنطاوي... وزير الدفاع الذي قاد مصر في "أصعب الظروف"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك