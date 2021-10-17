ما تداعيات تجاهل جماعة أنصار الله للدعوة الأمريكية بوقف التصعيد في مأرب؟

دعت الولايات المتحدة الأمريكية جماعة "أنصار الله" اليمنية إلى وقف التصعيد العسكري في مأرب وإنهاء القتال في جميع أنحاء اليمن.

وقالت الخارجية الأمريكية، إنها تدين التصعيد العسكري المستمر منذ عدة أشهر من قبل جماعة "أنصار الله" على محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن و نددت الخارجية الأمريكية بما وصفته بـ"استخفاف أنصار الله بسلامة المدنيين، واعتبرت واشنطن أن "أنصار الله" تعيق حركة الأفراد والمساعدات الإنسانية وتمنع الاحتياجات الأساسية للبشر من الوصول إلى نحو 35 ألف شخص من سكان "العبدية" في مأرب.

في حين، انتقد رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" اليمنية والناطق باسمها، محمد عبد السلام بيان الخارجية الأمريكية بشأن الأوضاع في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، والذي دعا إلى فتح ممرات آمنة للمدنيين والمساعدات المنقذة لحياة الجرحى.

في هذا الصدد، قال القيادي بجماعة أنصار الله محمد البخيتي، "إن الولايات المتحدة الأمريكية تصر على استمرار العدوان والحصار على اليمن وعندما تقوم القوات اليمنية بحصار مجموعات تابعة لتنظيم "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين (المحظورين في روسيا)، فهي تدعو لوقف مثل هذه الهجمات. وأضاف أنه ليس منطقي، مطالبة الولايات المتحدة وحلفائها بوقف الجيش الوطني لهجومه على المحتلين والمرتزقة، فهذا الأمر غير مقبول والقوات اليمنية ستستمر في معركتها حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن، و يتم التخلص من أخر جندي أجنبي في اليمن مهما كانت جنسيته".ٍ

على جانبٍ أخر، قال الخبير بالشئون الأمريكية، عاطف سعداوي، "إن جماعة أنصار الله لن تستجيب بسهولة للدعوة الأمريكية بوقف التصعيد في مدينة مأرب.

وأضاف أن جماعة أنصار الله على وشك السيطرة على كامل مأرب، خاصةً أن لها أهمية سياسية واقتصادية وعسكرية كبرى بالنسبة لجماعة أنصار الله، والأكثر من ذلك أهميتها الرمزية بأنها لها مقر وزارة الدفاع اليمني ومقر قيادة الجيش الوطني اليمني، وبالتالي السيطرة عليها ستعطي دلالات واسعة بأن أنصار الله سيطروا على الأمر ميدانياً بشكلٍ كبير.

وأشار إلى أن هناك سبب أخر ربما يكون من ضمن أسباب رفض الدعوة الأمريكية لوقف التصعيد في اليمن، وهو أن هناك ترتيبات لإنهاء الحرب في اليمن وبالتالي سيحرص أنصار الله أن تكون سيطرتهم على الأرض كبيرة حتى يرفعون سقف تفاوضهم ويكون لديهم أرضية تفاوضية كبرى لأي حل سياسي ينهي المسألة في اليمن".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.

إعداد وتقديم: نوران عطاالله