كيف ينعكس التصعيد السعودي تجاه لبنان على مسار المحادثات بين طهران والرياض

أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المحادثات بين المملكة وإيران "ودية"، مؤكدا في الوقت نفسه عدم تحقيق أي تقدم كبير في إطارها حتى الآن.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بن فرحان قوله "لقد أجرينا أربع جولات من المحادثات حتى الآن. "المحادثات ودية ولكنها لا تزال في سياق استكشافي".

وردا على سؤال حول ما إذا كان قد تقرر عقد جولة أخرى من المحادثات، ذكر أنه لم يتم تحديد أي شيء، مبينا: "لكننا منفتحون على الاستمرار".

في المقابل كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن سير المباحثات مع السعودية.

وقال بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، إن سلوك السعودية لم يكن بناء تجاه بلاده، في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن هذا ما تم تسجيله في الذاكرة التاريخية للشعب الإيراني، وذكر عبداللهيان أن المحادثات مع السعودية التي جرت بوساطة عراقية، تسير ببطء.

من جانبه قال مبارك العاتي الكاتب والمحلل السياسي السعودي،: إن الجولات الأربع التي انعقدت بين العاصمتين بدت بلا طائل ولم تصل إلى القضايا الخلافية بين البلدين، وما زالت في مرحلة جس النبض، وهذا ما يفهم من كلمة "ودية" التي وصف بها وزير الخارجية السعودي المباحثات.

وأضاف العاتي: يبدو أن الجارين اللدودين لم يحصل كل منهما على ما يرده من الطرف الآخر، وهو ما يعود إلى تمسك طهران بعدم تقديم تنازلات فيما يتعلق بالتهديد النووي والتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية فضلا عن تصدير الثورة.

وأشار العاتي إلى أن إيران تتمسك بمواصلة الحوار "لكي تقول إنني متواصلة مع الإقليم دون تحقيق شئ ملموس"، لافتًا إلى أن تداخل الملفات وارد جدا فيما يتعلق بتأثر هذه المباحثات بالأزمة الحالية بين لبنان والسعودية.

أما غسان جواد الكاتب الصحفي اللبناني فأشار إلى أن النهج السعودي تجاه إيران تغير إلى التهدئة بعد الإدارة الأمريكية الجديدة، لافتًا إلى أن الخلاف حول كيفية إنهاء الحرب في اليمن هو النقطة التي تعثرت عندها المفاوضات.

وأضاف جواد أن إيران تريد إقصاء الهيمنة الأمريكية عن أي مفاوضات أو مباحثات، وهو ما لم تملكه السعودية، مشيرًا إلى أن العلاقات بين لبنان وإيران الذي تراه السعودية تدخلًا هو علاقات طبيعية بين دولتين، ومن ثم نظرية التدخل في شئون المنطقة سواء نموذج حزب الله أو الحوثيين، نظرية قاصرة وبعيدة عن الحقيقة.

وأشار جواد إلى أن كل الملفات تتداخل في المنطقة، فلا نستطيع فصل التصريحات الأخيرة عما حدث بين لبنان والسعودية، مضيفا أن هذا التسخين مقصود ربما من قبل إيران قبيل الذهاب إلى فيينا.

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إعداد وتقديم: خالد عبد الجبار