ما تداعيات قرار الجزائر وقف ضخ الغاز نحو إسبانيا عبر المغرب وما هي بدائل الرباط؟

أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بعدم تجديد عقد ضخ الغاز إلى إسبانيا عبر الأراضي المغربية، بسبب ما اعتبره "ممارسات عدوانية" من قبل المغرب تجاه بلاده.

وجاء في بيان للرئاسة أنه "بالنظر إلى الممارسات ذات الطابع العدواني، من المملكة المغربية تجاه الجزائر، التي تمس بالوحدة الوطنية، وبعد استشارة الوزير الأول وزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير الطاقة والمناجم، أمر السيد رئيس الجمهورية، الشركة الوطنية سوناطراك بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد".

من جانبها ردت المملكة المغربية على القرار الجزائري، معتبرة أن ذلك سيكون له تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء في البلاد، موضحة أنها تدرس بدائل دائمة.

في المقابل، قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب إن بلاده، المورد الرئيسي للغاز إلى إسبانيا، ستورد الإمدادات من خلال خط الأنابيب "ميدغاز" تحت البحر.

وتعليقا على هذا الموضوع قال المحلل السياسي، على ربيج، إن:

"القرار الجزائري كان متوقعا بسبب طبيعة العلاقات الجزائرية المغربية التي بدأت تأخذ منحى واتجاها خطيرا بسبب دعم المغرب للحركتين الارهابيتين في الجزائر، على حد قوله، مستبعدا أن تتضرر الجزائر من هذا القرار بسبب وجود أنبوبين آخرين يعبران البحر المتوسط ليس من خلال التراب المغربي، ولكن قد تكون هناك خسارة كبيرة للشركة الجزائرية "سوناطراك" لأن متطلبات الأمن والاستقرار قد تدفع الدول للتنازل ماديا، كما توقع أن يتضرر المواطن المغربي بشكل مباشر من وقف ضخ الغاز نحو إسبانيا عبر المغرب حيث سيكون له انعكاس على أسعار هذه المادة في السوق المغربي".

من جانبه قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الملك محمد الخامس الدكتور، تاج الدين الحسيني، إن:

"القرار الجزائري يأتي في إطار مسلسل ممنهج منذ مدة طويلة ضد المغرب، حيث قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وأغلقت المجال الجوي"، مؤكدا أن الجزائر هي المتضرر الأول من هكذا قرار وربما تدخل إسبانيا في مفاوضات مع أطراف أخرى لتزويدها بالغاز وهذا يعني خسارة كبيرة للخزينة الجزائرية".

وأوضح أن المغرب سيتجه لتغطية احتياجاته من الغاز من مصادر أخرى حيث لديه شراكات استراتيجية مع روسيا تمكنها من استيراد الغاز الروسي وعلاقات قوية مع قطر.

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من جانبه، قال مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة الدكتور، مصطفى البازركان، إن:

"القرار الجزائري، بوقف ضخ الغاز نحو إسبانيا عبر المغرب والذي لم يكن مفاجئا، سيؤثر على المغرب وإسبانيا وحتى على جنوب أوروبا حيث كان يزود المغرب بأكثر من 90% من احتياجاته، مضيفا أن الأنبوب البديل الذي ستستخدمه الجزائر لتصدير الغاز لإسبانيا أعلى تكلفة بكثير من نظيره المار عبر التراب المغربي وأن ذلك يرجع إلى أن المشكلات الاقتصادية لا يمكن إبعادها عن السياسة، كما لفت إلى أن دول جنوب أوروبا قد تفكر بمصادر أخرى للغاز الجزائري قد تكون غاز شرق المتوسط من تركيا، من قبرص، أو من إسرائيل"، بحسب قوله.

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إعداد وتقديم: دعاء ثابت