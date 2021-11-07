بعد تصريحات تبون... ما مدى انفتاح باريس على تهدئة التوتر مع الجزائر؟

أكّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه لن يقوم "بالخطوة الأولى" لمحاولة تخفيف التوتر مع فرنسا، بعد تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون التي انتقد فيها "الأمة" الجزائرية.

وفي مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، قال تبون "لا أشعر بأي ندم؛ أعاد ماكرون فتح نزاع قديم بطريقة غير مفيدة".

وتابع "لو قال (اليميني المتطرّف إيريك زمور) شيئا من هذا القبيل، لا يهمّ، لا أحد ينتبه، لكن عندما يعلن رئيس دولة أن الجزائر ليست أمّة قائمة بذاتها فهذا أمر خطير للغاية".

في هذا السياق، قال المحلل السياسي الجزائري علي ربييج "إن العلاقات الجزائرية الفرنسية تشهد تصعيداً لم تشهده الدولتين من قبل، خاصةً بعد التصريحات الفرنسية الهجومية والغير مبررة والتي تخرج عن الأعراف الدولية وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية، مؤكدا أنه حتى يكون هناك تهدئة للأجواء ومبادرة، فيجب على فرنسا أن تقوم هى بنفسها بهذه المبادرة وأن يقوم الرئيس ماكرون والحكومة الفرنسية والإعلام الفرنسي بالرد وتهدئة الأجواء، لأن هناك حملة غير مفهومة وغير مبررة على الجزائر والتي تدخل ضمن الاستراتيجية الفرنسية الموجهة ضد إفريقيا".

من جانبه، قال الباحث في العلاقات الدولية زيدان خوليف "إن تصريحات ماكرون جاءت في ظروف دقيقة جداً وحالكة وهى ظروف الانتخابات الرئاسية التي ستكون خلال شهر أبريل، وهذا الوضع وعدم مقدرة ماكرون أو المجموعة التي تحيط به وناخبيه لتسوية هذا الوضع يزيد من الأمور سوءاً".

وتابع إنه "بناءً على ما صدر من الرئيس الفرنسي من تصريحات تسئ لتاريخ الجزائر، تأزمت الأمور من الناحية الاقتصادية والدبلوماسية والاجتماعية، ومن هنا جاء رد تبون في "دير شبيغل الألمانية" أنه بالرغم من كل هذه الأوضاع والأمور لن تبادر الجزائر بطلب التهدئة أو المضي في تهدئة الوضع مع فرنسا".