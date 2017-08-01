إذاعة "أمل" في تونس تبث الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة

مجموعة من شباب تونس من ذوي الاحتياجات الخاصة قرروا أن يرفعوا صوتهم ويحاربوا عجزهم الذي وجدوه دافعا أكثر مما هو حاجز عن خلق بيئة يسعدون بها يمررون من خلالها آمالهم وآلامهم فكانت إذاعة "أمل" التونسية لذوي الاحتياجات الخاصة.

حول هذا الموضوع قالت مديرة البرامج في إذاعة "أمل" التونسية عزيزة ساسين إنها اذاعة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة تمكن أصحاب الإعاقات من طرح مشاكلهم وإيصال صوتهم للمجتمعات مثل مشاكل الولوج للأماكن العامة وغيرها ولدينا العديد من البرامج الخاصة بذوي الإعاقة مثل برنامج "الإعاقة والتشغيل" وبرنامج "نداء الأمل"

وأوضحت ساسي لبرنامج "أضواء وأصداء" على أثير راديو "سبوتنيك" أن الإذاعة تمكنت من الترخيص سنة 2014 بعد الثورة بينما بدأت البث في التاسع من ديسمبر 2015 تزامنا مع اليوم العالمي للإعاقة.

فما الهدف المنشود من إنشاء هذه الاذاعة؟ وما الفئة المراد مخاطبتها من ذلك؟ وهل كل الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة أم أن هناك أفراد آخرين مشاركين؟ هذه الأسئلة وغيرها نجيب عنها في حلقة اليوم من "أضواء وأصداء" فتابعونا…