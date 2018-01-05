العرب يحصدون جوائز الأفضل في إفريقيا

الضيوف: ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، ولاعب النادي الأهلي الأسبق ويونس الخراشي، رئيس القسم الرياضي في جريدة أخبار اليوم المغربية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن جوائزه للعام 2017 ، في الحفل الذي أقامه بالعاصمة الغانية أكرا، والتي أسفرت عن فوز المنتخب المصري لكرة القدم بجائزة أفضل منتخب في أفريقيا، متفوقا على منافسَيْه الكاميرون، والمنتخب النيجيري.

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كما حصل المدير الفني للفراعنة هيكتور كوبر، على جائزة أفضل مدرب في إفريقيا، بعد قيادته مصر إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ عام 1990 واحتلال المركز الثاني في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مطلع العام الحالي في الغابون، وتفوق المدرب المخضرم على المغربي الحسين عموتة مدرب الوداد البيضاوي الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسختها الأخيرة.

أما جائزة أفضل نادٍ إفريقي فقد فاز بها نادي الوداد البيضاوي المغربي، بطل دوري أبطال إفريقيا، والذي كان ينافسه على هذه الجائزة، وصيفه، الأهلي المصري ومازيمبي الكونغولي بطل كأس الكونيفدرالية.

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ومنح الاتحاد الأفريقي جائزةَ أفضلِ لاعبٍ إفريقي للمصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنكليزي، والذي كان ينافسه فيها زميله في الفريق السنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير أوباميانغ نجم بوروسيا دورتموند الألماني. ويعتبر محمد صلاح ثاني لاعب مصري يفوز بالجائزة بعد أسطورة الأهلي محمود الخطيب الذي توّج بالجائزة عام 1983

وقال ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق ، ولاعب النادي الأهلي الأسبق، إن "حصد مصر لثلاث جوائز من الاتحاد الإفريقي لعام 2017، يمثل نقلة كبيرة بعد حالة الجفاف التي أصابت مصر بعيدا عن منصات التتويج لمدة طويلة، مشيرا إلى أنها سنة مهمة جدا في تاريخ الكرة المصرية".

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أما يونس الخراشي، رئيس القسم الرياضي في جريدة أخبار اليوم المغربية، قال إن تتويج نادي الوداد المغربي كان متوقعا، لأن فريق الوداد الرياضي وإن وجد صعوبة في مستهل منافسات دوري أبطال إفريقيا، إلا أنه استطاع أن يستخرج أفضل ما لديه من قوة وحماس وطموح، ثم بعدها يُقصي الأهلي المصري من دوري أبطال إفريقيا". وأشار أن "حصول مدرب الفريق الحسين عموتة، على المركز الثاني بعد مدرب منتخب مصري هيكتور كوبر، يعتبر إنجازا له وللوداد في أول موسم يقود فيه الفريق".

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