ماذا بعد تحول عملاق النفط السعودي (أرامكو) لشركة مساهمة؟

أعلنت المملكة العربية السعودية تغيير صفة شركة أرامكو العملاقة للصناعة النفطية لتصبح شركة مساهمة مشتركة في بداية السنة الحالية.

وتأتي هذه الخطوة قبيل طرح 5% من أسهم الشركة للاكتتاب العام في النصف الثاني من السنة الجارية، حسب الخطة الحكومية.

وهذه الخطوة مطلوبة حتى تستطيع الشركات المحلية في السعودية تسجيل أسهمها في البورصة، حسب مصدر في أرامكو رفض الإفصاح عن هويته في تصريح لوكالة رويترز.

وقال المصدر "في خطوة اعتيادية استعدادا لطرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام، تحولت الشركة إلى شركة مساهمة مشتركة".

وأضاف أن "هذا يؤسس الإطار العام الذي يتيح للمستثمرين المستقبليين امتلاك أسهم الشركة، إضافة إلى حملة الأسهم الحاليين والحكومة".

في هذا الصدد، قال عبدالله الروقي، الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي في صحيفة الاقتصادية السعودية، إن "تحول أرامكو إلى شركة مساهمة هي واحدة من القرارات التي اتخذها، وهو أحد أهم عناصر مبادرة المملكة في رؤيتها 2030.

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إعداد وتقديم: عبد الله حميد