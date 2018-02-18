بعد هزيمته عسكريا ... الموصل تبدأ حربا فكرية على "داعش"

بعد تحرير الموصل عسكريا من قبضة تنظيم "داعش"، بدأت الموصل المرحلة الثانية من الحرب على الجهاديين في محاولة منها للتخلص من تأثيرات التنظيمات الفكرية المتطرفة و ذلك من خلال عقد دورات تثقيفية و توعوية ينظمها أشخاص يعملون على نشر مفاهيم التعايش.
في هذا الصدد، يقول صلاح العبيدي رئيس منتدى علماء الموصل إن الحرب على داعش لها اتجاهين الاتجاه العسكري و الاتجاه الثقافي و هنا تأتي مسئولية منتدى علماء الموصل من خلال إقامة ندوات تثقيفية ودورات تدريبية و تأهيلية لتثقيف الشباب و تحصينهم من الفكر المتطرف.
وأضاف العبيدي أن أوجه الدعم التي يمكن أن تقدمها الحكومة من خلال اعتماد الخطط العملية الواقعية التي لها جدوى فكرية و مجتمعية و الأهم إمكانية التطبيق و التنفيذ على أرض الواقع.
إعداد وتقديم، نوران عطالله
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