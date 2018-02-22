اليمن... دعوات دولية لحماية مدينة زبيد التراثية

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH الصليب الأحمر: القتال في الحديدة يشكل خطرا على مدينة زبيد التاريخية

تصاعدت المخاوف الدولية من المخاطر التي تحيق بمدينة زبيد التراثية التي تقع جنوب غربي اليمن، فقد حثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر كافة أطراف النزاع في اليمن على حماية واحترام مدينة زبيد التاريخية.

وأوضحت، أن القتال يشكل خطرا يحدق بالمدنيين والطابع المعماري الفريد لمدينة زبيد، ويهدد الروابط الثقافية للمدينة وأحد الأديان الرئيسية في العالم.

في هذا الصدد قال الدكتور خالد يحيى الأهدل، الأستاذ المساعد للأدب الحديث والشعبي في جامعة "الحديدة"، إن مدينة زبيد تفقد الآن خاصيتها كمدينة أثرية وتراثية بسبب انتشار السرقات والسطو المنظم في الشوارع، مؤكدا أن الحكومة المركزية في صنعاء والسلطات المحلية في المحافظات والشعب مسؤولون عن حالة التدهور التي أصبحت فيها مدينة زبيد…

فما هو المصير الذي ينتظر التراث الثقافي لزبيد؟

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إعداد وتقديم: عبد الله حميد