اليمن... دعوات دولية لحماية مدينة زبيد التراثية

وأوضحت، أن القتال يشكل خطرا يحدق بالمدنيين والطابع المعماري الفريد لمدينة زبيد، ويهدد الروابط الثقافية للمدينة وأحد الأديان الرئيسية في العالم.
في هذا الصدد قال الدكتور خالد يحيى الأهدل، الأستاذ المساعد للأدب الحديث والشعبي في جامعة "الحديدة"، إن مدينة زبيد تفقد الآن خاصيتها كمدينة أثرية وتراثية بسبب انتشار السرقات والسطو المنظم في الشوارع، مؤكدا أن الحكومة المركزية في صنعاء والسلطات المحلية في المحافظات والشعب مسؤولون عن حالة التدهور التي أصبحت فيها مدينة زبيد…
فما هو المصير الذي ينتظر التراث الثقافي لزبيد؟
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إعداد وتقديم: عبد الله حميد
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