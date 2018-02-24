فرنسا... جهود مكثفة للحد من ظاهرة الاغتصاب

أظهرت نتائج مسح حديث في فرنسا أن نحو 4 ملايين امرأة — أي ما يعادل 12 في المئة من النساء في البلد — تعرضن للاغتصاب مرة واحدة على الأقل في حياتهن و كان الهدف من المسح، الذي شمل 2000 امرأة، تقييم درجة التحرش والعنف الجنسي في فرنسا.

© REUTERS/ CHARLES PLATIAU للمرة الثانية... وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب

في هذا الصدد، قالت أستاذة العلوم الجيوسياسية دكتورة سيلين جريزي، إن هذه الظاهرة متواجدة في فرنسا و مقلقة و لكن الحكومة الفرنسية تناولت مجموعة من النقاط حول ظاهرة الاغتصاب مؤخرا وتحاول جاهدة تحسين القانون ليكون مرضيا بشكل كاف للفرنسيات.

وأكدت الحكومة الفرنسية تبذل جهود مكثفة للحد من تلك الظاهرة منها على المستوى التعليمي والثقافي و المجتمعي كما أنها تركز على الاحتواء والمرافقة للمغتصبات والردع القانوني والطبي والإنساني للغاصب.

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إعداد وتقديم: نوران عطالله