السعودية... فتح باب قبول الفتيات في الوظائف العسكرية

© AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE تعرف على شروط تجنيد الفتيات في السعودية

فتحت مديرية الأمن العام السعودية، الأحد، باب القبول في الوظائف العسكرية النسائية لخريجات الثانوية العامة للتعيين ا في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وعسير والباحة والشرقية.

وأوضحت أن شروط القبول تتمثل في أن تكون المتقدمة سعودية الأصل، وأن لا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن لا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاما ولا يزيد عن 35 عام.

من جانبها، قالت نبيلة محجوب الكاتبة الصحفية السعودية إن طبيعة الوظائف تتفق مع الخطوات الجديدة التي اتخذتها المملكة مؤخرا كالسماح للمرأة بقيادة السيارات ،لكي تتساوى مشاركة المرأة مع الرجل في المجتمع السعودي.

وأشارت إلي أن أي خطوة لن تجد الموافقة الكاملة و دائما يوجد لها معارضون، مؤكدة أن الغالبية العظمى في المجتمع السعودي يتقبل فكرة التغيير و التطور.

و أكدت محجوب أن المرأة السعودية في إطار هذا التطوير ستستعيد حقوقها ولكن مازالت هناك بعض الخطوات التي لم تتحقق بعد وهى رفع إذن الولي في السفر وغيرها من الامور.

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إعداد وتقديم: نوران عطالله