كيف تجتاز مرحلة التقدم إلى وظيفة بنجاح؟

فى رحلة الشباب العربى للبحث عن وظيفة، تواجههم العديد من العقبات التي قد تمنعهم من الحصول على وظيفة الأحلام، فكيف يمكنك التقدمُ إلى وظيفة ما، وإبهارُ صاحب العمل بقدراتك وإمكانياتك، بداية من طريقة كتابتك للسيرة الذاتية حتى الوصول إلى إجراء مقابلة مع المختص.

السؤال إذا…لماذا يفشل بعض المتقدمين للوظائف فى الحصول عليها بالرغم من التحضير الجيد لها في كل شيء بحسب وجهة نظرك، فربما تكون أسباب صاحب العمل أو المختص باختيار الموظفين مختلفة عنك تماما، ولأسباب عدة قد يراك غير مناسب للوظيفة المطلوبة.

يقول مدير التطوير والتدريب المؤسسي وتقييم الأداء، مصطفى الحديدي:

إن أكثر ما يبحث عنه صاحب العمل فى السيرة الذاتية أن تكون الشهادة الجامعية مطابقة للوظيفة المراد الالتحاق بها والعمل السابق إن وجد ومدى قوته، مشيرا إلى أهمية لغة الجسد أثناء إجراء المقابلة كما حذر من الحديث بشكل سيء عن العمل السابق أو إفشاء أسراره، أما عن الملابس المفضلة لدى إجراء المقابلة فقال الحديدي إنها تلعب نسبة 40 في المئة من نجاح المقابلة إذا تمت مراعاة الابتعاد عن الألوان البراقة والالتزام باللباس الرسمي.

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