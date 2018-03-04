ما أسباب انتشار ظاهرة زواج القاصرات في المغرب؟

قالت جمعية حقوق و عدالة المغربية إن عام 2007 شهد 30 ألف حالة زواج لقاصرات، وارتفع الرقم إلى 35 ألفا في 2013، بحسب صحيفة "هسبريس" المغربية وتقدر نسبة زواج الفتيات الأقل من 15 سنة في المغرب بحوالي 3 % من عدد الزيجات السنوية.

© Sputnik. Sputnik جمعية حقوقية تكشف تفاصيل جديدة حول زواج القاصرات في المغرب

وقالت عضو فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في المغرب حليمة بناوي، إن آخر إحصائية رسمية حول زواج القاصرات في المغرب، إن نسبة طلب زواج القاصرات في المغرب تتراوح ما بين 85 و 92 بالمئة من طلبات الزواج المقدمة للمحكمة، وهذه نسبة كبيرة.

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إعداد وتقديم: نوران عطالله