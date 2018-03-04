ما أسباب انتشار ظاهرة زواج القاصرات في المغرب؟

قالت جمعية حقوق و عدالة المغربية إن عام 2007 شهد 30 ألف حالة زواج لقاصرات، وارتفع الرقم إلى 35 ألفا في 2013، بحسب صحيفة "هسبريس" المغربية وتقدر نسبة زواج الفتيات الأقل من 15 سنة في المغرب بحوالي 3 % من عدد الزيجات السنوية.
وقالت عضو فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في المغرب حليمة بناوي، إن آخر إحصائية رسمية حول زواج القاصرات في المغرب، إن نسبة طلب زواج القاصرات في المغرب تتراوح ما بين 85 و 92 بالمئة من طلبات الزواج المقدمة للمحكمة، وهذه نسبة كبيرة.
للمزيد تابعوا أضواء وأصداء لهذا اليوم…
إعداد وتقديم: نوران عطالله
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)