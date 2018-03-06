اليونيسيف: 12 مليون فتاة تتزوج تحت سن 18 سنة حول العالم

كشف تقرير حديث لمنظمة الأمومة والطفولة "يونيسيف" إلى أن عدد حالات زواج القاصرات تراجع بمعدل 15%، لكن العدد لا يزال مرتفعا عند 12 مليون حالة، وحذرت المنظمة من استمر زواج الأطفال بالمعدل الحالي، وأكد على أن أكثر من 150 مليون فتاة في جميع أنحاء العالم ستتزوجن قبل عيد ميلادهن الثامن عشر بحلول عام 2030، إذا استمر هذا الوضع.

قالت الكاتبة والروائية السعودية نبيلة محجوب، لبرنامج "أضواء وأصداء" على أثير إذاعة "سبوتنيك" إن ظاهرة الزواج المبكر لها جذور تاريخية ممتدة وعوامل اجتماعية حيث تبقى الفتاة بمثابة وصمة عار في الأسرة حتى تتزوج، كما أشارت إلى أن هذه الظاهرة لها مردود سيء على صحة الأم والطفل معا.

ونوهت إلى أن نسبة التقدم في محاربة هذه الظاهرة قليلة وهي وصمة عار في تاريخ المجتمع الدولي الذي لم يستطع القضاء عليها نهائيا.

من جانبها قالت السفيرة منى عمر عضو المجلس القومي المصري للمرأة، إن عدم وجود تعليم كافي يجعل الأسرة تجبر الفتاة على الزواج المبكر وكذلك الفقر، كما شددت على أن المشكلة في منفذي القانون وليس في القانون، وأشادت بجهود المجلس القومي للمرأة في مصر في مكافحة هذه الظاهرة، وأضافت أن المجتمع بحاجة للمزيد من تضافر الجهود لمكافحة الزواج المبكر.