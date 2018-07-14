مونديال روسيا الأفضل تنظيما في التاريخ

© Sputnik . Рамиль Ситдиков إحصائية...بايرن ميونيخ وإنتر ميلان لا يغيبان عن نهائي المونديال

سبوتنيك . اعتبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو، بطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا الأفضل في تاريخ المونديال كله.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي عقده في ملعب "لوجنيكي" في موسكو حيث ستقام المباراة النهائية: إن كل الذين سهروا على تنظيم البطولة يستحقون الثناء… شكر خاص لروسيا، وللشعب الروسي، وللحكومة الروسية، وللاتحاد الروسي لكرة القدم، وللجنة المنظمة، وبالطبع للرئيس فلاديمير بوتين".

وحول هذا الموضوع قال الصحفي والناقد الرياضي محمد يحيي إن القائمون على تنظيم المونديال في روسيا نجحوا في إنشاء قاعدة بيانات لجميع المشجعين المتواجدين في المدرجات، وفرض نظام على الجميع الالتزام به.

و قال إن أهم ما ميز روسيا في تنظيمها للمونديال هو التنوع في الانتقال بين المدن و الطبيعة الجغرافية لروسيا جعلت هناك تنوعا وانتشارا أكثر حيث إن الفريق الواحد لعب في أكثر من 3 أو أربع مدن.

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي الروسي من روسيا تيمور دويدار، إن روسيا نجحت في استخدام كافة التقنيات المعلوماتية وتشمل من بداية شراء التذكرة وصولا بحضور المباراة و مغادرة الملاعب وطُبق ذلك على الأجانب و المحليين فكل هذه الإجراءات نجحت في التأمين على مستوى عالي.

إعداد وتقديم: نوران عطاالله