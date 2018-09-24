"يوم الدين" فيلم روائي بطابع إنساني يتطلع للعالمية

شهد عرض الفيلم الروائي "يوم الدين" الذي يتعرض لأول مرة لهموم مرضى الجذام، حضورا كثيفا، في مهرجان الجونة السينمائي يوم الجمعة، حيث نال الفيلم إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد.

ويحظى الفيلم باهتمام كبير في الأوساط السينمائية لتحقيقه نجاحا كبيرا في مهرجان كان السينمائي العام الماضي، و حصوله أيضا على عدة جوائز دولية، كما أنه مرشح للمنافسة على جائزة أوسكار الفيلم الأجنبي.

في هذا الإطار قال مخرج الفيلم أبو بكر شوقي في حواره مع "سبوتنيك"، إن " قصة الفيلم الجديدة من نوعها التي تناولت هموم مرضى الجذام، كانت العالم الأساسي في النجاح والقبول الكبير الذي لاقاه عرض الفيلم".

و أعرب عن أمانيه عن أن تتجه السينما المصرية لتناول القضايا الإنسانية، بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم "يوم الدين".

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إعداد وتقديم: عبد الله حميد