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    انطلاق النسخة رقم 32 لبطولة الأمم الأفريقية مصر 2019

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    تنطلق النسخة الـ32 من بطولة أمم أفريقيا في مصر اليوم وتستمر حتى التاسع عشر من يوليو المقبل، ومن أبرز ما يميز نسخة هذا العام هو عدد المنتخبات الذي ارتفع إلى 24 منتخبا، بالإضافة إلى إقامتها في فصل الصيف، وسط حرارة تتجاوز 30 درجة مما يشكل تحديا للفرق المشاركة لكنه أتاح لجميع اللاعبين الأفارقة المحترفين في الدوريات الأوروبية المشاركة مع منتخباتهم.

    منتخب الكاميرون
    © REUTERS /
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    ضربة البداية ستكون من ملعب استاد القاهرة الذي يشهد مباراة مصر، صاحبة الرقم القياسي، سبع مرات، من حيث التتويج باللقب الأفريقي، والتي تلعب أمام زيمبابوي في المجموعة الأولى.

    وتقام البطولة على ستة ملاعب، هي استاد القاهرة واستاد الإسكندرية، استاد الدفاع الجوي، استاد السلام، استاد السويس الجديد، واستاد الإسماعيلية. وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة إلى ست مجموعات بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة.

    وينتظر الجمهور العربي متابعة جيدة لمنتخباتهم والتي تملك أغلبها محترفين في أوروبا ومن الطراز الكبير، ما ينبئ ببطولة كبيرة على كل المستويات. 

    قال ضرار خميس، مراسل "سبوتنيك" من ستاد القاهرة الدولي، إن "البطولة يتم افتتاحها بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من الزعماء، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس الاتحاد الأوروبي".

    وأشار إلى أن "المطرب المصري حكيم سيغني في افتتاح البطولة إلى جانب المغنية الإيفوارية زوبيه".

    وأوضح أن "المنتخب المصري أنهى تدريبه الرئيسي أمس بقائمة كاملة بحسب ما أعلن المتحدث باسم المنتخب المصري".

    ولفتت فاطمة الزهراء، مديرة جريدة سبور تايم المغربية، إن "التغطية الإعلامية في بطولة أفريقيا 2019 مختلفة عن سابقاتها في النسخ الماضية بمواكبة إعلامية تليق بحجم الحدث وبحجم دولة كمصر".

    وأضافت أن "المنظمين وفروا كل سبل الراحة لعمل الصحفيين القادمين لتغطية الحدث وكل الأمور تسير بسلاسة".

    وأوضحت أن أبرز عنوان في هذه الدورة هو أن "مصر تنجح في تحدي تنظيم كأس أفريقيا للأمم 2019". 

    وقال كابتن حمادة صدقي، مدرب منتخب مصر الأسبق، إن "البطولة الحالية تعج بالكثير من اللاعبين الكبار عالميا أبزهم محمد صلاح وساديو ماني لاعبا ليفربول ما يعطي طابعا خاصا لها"، متوقعا أن "تكون البطولة كبيرة في ظل أنها تقام لأول مرة بـ24 فريقا وفي الصيف مثل البطولة الأوروبية".

    ويرى صدقي أن "هناك أكثر من ثمانية فرق تتنافس على البطولة أبرزها المنتخبات التي شاركت في كأس العالم بروسيا، مصر والمغرب وتونس والسنغال ونيجيريا إضافة إلى غانا وكوت ديفوار".

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