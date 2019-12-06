تسجيل
16:58 06 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    أضواء وأصداء

    بعد حوادث متكررة ضوابط الأمان في استخدام تطبيقات سيارات الأجرة

    أضواء وأصداء
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_echoes/201912061043636942-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1%D8%A9-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A9/

    صرحت شركة "أوبر تكنولوجيز" لخدمات نقل الركاب أنها تلقت أكثر من 3 آلاف بلاغ عن اعتداءات جنسية تتعلق برحلاتها في الولايات المتحدة، بما في ذلك الاغتصاب في غضون عام 2018 خلال رحلاتها التي بلغت نحو 1.3 مليون رحلة.

    وتمثل أرقام 2018 من ناحية الاحصائيات انخفاضًا بنسبة 16 % في معدل الحوادث مقارنة بالعام السابق في الفئات الخمس الأكثر خطورة للاعتداءات الجنسية المبلغ عنها؛ وذلك بحسب تقرير شركة "أوبر".

    وتوجد حالات لاعتداءات جنسية وقعت في عدد من دول الوطن العربي ولكن لا توجد احصاءات بعينها توثق هذه الحالات، وتبدو الأسباب غير واضحة إذا كان هناك تكتم بسبب العادات والتقاليد الشرقية أم بسبب عدم تحول الأمر الى ظاهرة  مقارنة بالدول الغربية.

    في هذا الصدد، قال د. غسان مراد خبير أمن المعلومات وأستاذ الإعلام بجامعة لبنان:

    إن شركة "أوبر" ليست أداة للاعتداء الجنسي، ولكن سبب تصاعد معدلات الاعتداء الجنسي فيها، أن أغلب العاملين بالشركة ليسوا مختصين وإنما هم مجرد موظفين لا يملكون الأوراق الكافية لكي يكونوا سائقي تاكسي مختصين أو محترفين كما تجري العادة في كافة الدول، ومن المؤسف، عدم التعرف على الهوية الحقيقية لهؤلاء السائقين.

    وأضاف "أنه من المفترض أن يقوم مستخدم تطبيق "أوبر" بتسجيل جميع بيانات السائق المتوافرة، وبالنسبة لسائقي "أوبر" يجب أن يضعوا جميع البيانات الحقيقية والخاصة بهم على التطبيق".

    في السياق ذاته، قال د. عمران سالم خبير أمن المعلومات:

    إن هذه الإعتداءات قد تؤثر بشكل سلبي على سمعة الشركة وإن كانت عدد الحالات قليلة مقارنة بعدد النقلات أو الرحلات التابعة للشركة سنويا، وأضاف أن التطبيقات الذكية توجد بها مشكلة أن مستخدمي التطبيق لا يستطيعون التعرف علي هويات هؤلاء السائقين".

    وتابع القول "إنه من الأفضل عند تقديم السائق للعمل أو الإلتحاق بالشركة لابد أن يحصل على ترخيص موافقة من قبل الشركة بعد مروره بعدة اختبارات ولابد أن تتوافر فيه شروط ومواصفات محددة تضعها الشركة، ولكن من المألوف أن شركات التوصيل كـ"أوبر" تدقق في مواصفات السيارة ورخصة القيادة فقط بغض النظر عن طبيعة السائق الملتحق بالشركة حديثا وقد يكون هذا خللا يؤدي إلى مثل هذه الإعتداءات الجنسية".

    إعداد وتقديم: نوران عطاالله

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أشجار البتولا في المياه الزرقاء بالقرب من محطة الطاقة الكهربائية رقم 5 في نوفوسيبيرسك
    أفضل صور المناظر الطبيعية من "سبوتنيك" لعام 2019
    شخصية في الوسط... مجلة تايم تنشر زيلينسكي على غلافها
    "رجل في الوسط"... من سيظهر على غلاف مجلة "تايم" هذا الشهر؟
    إنفوجرافيك - مروحية النقل العسكري مي-38تي
    مروحية النقل العسكري "مي-38تي"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك