هل تجعل النساء السياسة أقل عدوانية؟

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن النساء يجعلن السياسة أقل عدوانية، ويدخلن عليها المبادئ الأنثوية، وهذا الأمر مطلوب في السياسة.

قال بوتين إن المتطلبات لا تختلف وفق الاختلاف بين الجنسين، المتطلبات هي ذاتها: الكفاءة والنزاهة وما إلى ذلك، لكن النساء يجعلن السياسة أقل عدوانية بسبب طبيعتهن الأنثوية".

ويشهد العالم موجة من تولي النساء المسؤولية في العديد من البلدان الأجنبية ومنها على سبيل المثال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن. كما شهدت فنلندا أصغر رئيسة للوزراء وهي سانا مارين وعمرها 34 عاما، بينما اقتصرت وصول لمرأة في العالم العربي على تولي بعض لحقائب الوزارية".

في هذا السياق، أكدت إقبال دوغان، المحامية ورئيسة رابطة المرأة العاملة سابقا من بيروت، قائلة:

أن النساء تجعل السياسة أقل عدوانية لأن المرأة بطبيعة الحال تستبعد العنف وتمتلك عواطف أكثر من الرجل، لذلك عندما تعمل المرأة في السياسة بجميع أشكالها تعمل على نشر السلام والتقليل من العنف، لذلك القرار رقم 1325 الصادر عن مجلس الأمن الدولي يطلب مشاركة النساء في حل جميع المنازعات بالدول لأن وجود المرأة يخفف من حدة القضايا وتحديدا المصالح والتي يتواجد فيها الرجال بشكل أكبر.

كذلك، قالت رقية اشمال، الكاتبة والمحللة السياسية من المغرب:

"إن المواصفات التي يجب أن تتوافر في النساء والرجال على حد سواء هي القيم والمبادئ والأمانة والصدق والوفاء بالالتزامات وتحمل المسؤولية، كما يجب أن تتوفر في القيادات النسائية التي تتولى مناصب سياسية اكتساب مهارات متعددة، و كذلك المستوى المعرفي يجب أن يتوفر في القيادات النسائية بشكل كبير وتكون ملمة بقوانين الدولة وكافة الأمور السياسية حتى تكون مؤهلة بتولي المنصب السياسي وتكون على قدر المسؤولية".

إعداد وتقديم: نوران عطاالله