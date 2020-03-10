أزمات المياه بين الدبلوماسية وخيار الحرب

انحدرت أزمة سد النهضة الإثيوبي إلى منعطف حاد، بعد تغيب إثيوبيا عن الاجتماع النهائي لمفاوضات واشنطن، وتبادل القاهرة وأديس ابابا رسائل القوة مبطنة ضمن تصريحات المسؤولين، في الوقت ذاته تقوم القاهرة حاليا بحملة دبلوماسية مكثفة في محاولة لمنح الحلول السياسية فرصة تبدو أخيرة، بعد ثمانية أعوام من المفاوضات.

تشير قاعدة بيانات أمريكية إلى أن التاريخ شهد أكثر من 900 حالة صراع بسبب المياه، لكن أيا منها لم تتطور إلى حرب مفتوحة، ويقول مركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية إن النزاعات على المياه ما زالت محدودة النطاق لكن التوقعات تشير إلى سيناريوهات أسوأ.

ارتفاع الطلب على المياه بسبب النمو السكاني وتحسن الظروف المعيشية، فضلا عن تراجع كميات المياة نتيجة التغيرات المناخية يجعل الصراع حول مصادر المياة العذبة نتيجة حتمية، خاصة مع توافر العامل

الاقتصادي المتمثل في ترابط ثلاثية الماء والغذاء والطاقة.

وتقول لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية إن ثلاثاً من بين كل أربع وظائف تعتمد على المياه على مستوى العالم بشكل ما، بما في ذلك صغار المزارعين الذين ينتجون 80% من غذاء الأرض.

وبحلول عام 2050، تقدر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، ارتفاع الطلب على الغذاء بنسبة 50%، فيما لم يتوفر لدي الكوكب 50% زيادة في إمدادات المياه لتخصيصها للزراعة، المستهلك الأكبر للمياه.

ويقدر الباحثون أن هناك خمسة أنهار قد تتسبب في اندلاع صراعات عابرة للحدود، وهي نهر كولورادو، براهمابوترا، إندوس، النيل، دجلة والفرات.

قال خبير شؤون المياه والأمن القومى د. نور عبد المنعم نور:

"إن الخيار العسكري مستبعد تماما في أزمة سد النهضة والطريق الأفضل لمصر في إدارة الملف هو الحل السياسي ولاسبيل لها سوى المفاوضات والخيار العسكري لا تتحمله مصر لذا فالقاهرة لا ترى إلا اللجوء إلى السبل الدبلوماسية رغم التعنت الاثيوبي وجولة وزير الخارجدية المصري الحالية هي أحد الآليات التي تلجأ إليها مصر للمحافظة على الأمن المائي المصري".

وأكد نور أن "خيار التحكيم الدولي غير وارد حيث يشترط قبول الطرفين والواضح استنادا على المواقف السابقة أن إثيوبيا لن تمثل أمام تحكيم دولي".

قال الكاتب والمحلل السياسي محمد العروسي:

"إثيوبيا أوضحت ان انسحابها من مفاوضات واشنطن كان من أجل التشاور مع الشعب" مشيرا إلى أن "الموقف السوداني أكد لإثيوبيا أن القاهرة تريد أن تنتزع التوقيع الأثيوبي وهذا القرار يتوجب على الحكومة أن تشاور فيه الشعب والنخب السياسية وهناك توافق في الشارع الاثيوبي على عدم التفريط في حقوقهم ولايقبلون بالإملاءات أوالضغوط ويريدون حل الأزمة بالطرق السياسية".

وأكد العروسي أن إثيوبيا "ملتزمة باتفاقاتها وبإعلان المبادئ، والمسؤولون أكدوا أنهم يرغبون أن يوجدوا آلية لدعم كافة الجهود التي تبذل لانهاء الأزمة، وهناك توجه من القيادة بإكمال مسار المفاوضات وتخفيف حدة التوتر".

قال عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية د. علي الأحم:

"افقار الشعوب هو أحد أخطر أدوات النزاع، ومن أهم أدوات افقار الشعوب هو شح المياه وقد تم اختراق بعض الأنظمة واستخدامها كإحدى أدوات النزاع مثلما يحدث في إثيوبيا وهناك خوف على الموارد المائية لمصر وإحدى عناوين الحروب القادمة سيكون عطش المنطقة والسيطرة".

قال أستاذ القانون الدولي د.محمد الشاكر إن "القانون الدولي حدد ضوابط لتنظيم الحقوق المائية عبر اتفاقية الأمم المتحدة عام 97 والمادة الثانية من اتفاقية اليونسكو 1966، وهناك ثلاث قواعد واضحة بشأن حوض الصرف الدولي، ومجرى النهر والمستجمعات المائية التي يتكون منها النهر، والاستخدام غير الضار وهذه أكبر الاشكاليات التي تواجه سد النهضة وهو يتضمن انتهاكا لهذه الضوابط، حيث لايحق لأي دولة استخدام سبيل النهر ومستجمعاته المائية ومياهه الجوفية في أي مكان من مجرى النهر بما يؤثر على دولة أخرى، ولايحق لأي دولة أن تنفرد بإقامة أعمال هندسية تؤدي إلى اصابة باقي الدول بالضرر".

إعداد وتقديم: جيهان لطفي