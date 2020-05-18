بعد رصد زيادة مقلقة... كيف يمكن الحد من انتشار الاضطرابات النفسية الناجمة عن وباء كورونا؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة رصدها انتشارًا كبيرًا لأمراض الاضطراب العقلي"، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد خاصة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية والأطفال، وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم "إن أثر الوباء على الصحة النفسية للناس يثير القلق بالفعل"، مضيفًا أن "العزلة الاجتماعية، والخوف من العدوى، وفقدان أفراد الأسرة يضاعفها الكرب الناجم عن فقدان الدخل والعمل في كثير من الأحيان.

وأكد أدهانوم أنه يجب معالجة احتياجات الصحة العقلية كعنصر أساسي في استجابتنا لوباء فيروس كورونا والتعافي منه"، وتابع: "هذه مسؤولية جماعية للحكومات والمجتمع المدني، بدعم من منظومة الأمم المتحدة بأسرها الفشل في أخذ الرفاهية العاطفية للناس على محمل الجد سيؤدي إلى تكاليف اجتماعية واقتصادية طويلة الأجل للمجتمع.

وأوضح النشمي أن الاطفال هم العنصر الأكثر تأثرا بهذه الأزمة حيث تتعارض عملية الحجر كليا مع طبيعة الأطفال الذين لا يستطيعون التكيف مع الأزمة كالكبار، مضيفا أن المشاكل الأسرية الناتجة عن كورونا أثرت بشكل كبير على الاطفال وقد تستمر هذه التأثيرات عليهم حتى فترة الشباب.

من جانبها قالت الدكتورة، رحاب العوضي، أستاذ علم النفس السلوكي واستشارية الصحة النفسية إن هناك عدة مظاهر تم رصدها جراء وباء كورونا مثل القلق والاكتئاب والوساوس تم رصدها بين كبار السن والمراهقين، مضيفة أن الأطفال هم انعكاس لأسرهم وأن واجب الأخيرة أن تقوم باحتواء الطفل وشرح الأزمة بشكل مبسط وشغل وقت الطفل بأنشطة مفيدة.

وبينت العوضي أن القطاع الطبي من أكثر الفئات تضررا وأنهم سيعانون لوقت طويل حتى بعد انتهاء جائحة كورونا وبالتالي يجب توفير الدعم النفسي لهذه الفئة، مشيدة بتعامل بعض الدول مع الأطباء مثل الإمارات.

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إعداد وتقديم :دعاء ثابت