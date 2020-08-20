في اليوم العالمي لهم... كيف يستطيع ضحايا الإرهاب الاندماج في المجتمع والتعافي من صدماتهم

يحيي العالم في 21 أغسطس/ آب من كل عام اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب، حيث يتأثر عدد أكبر من البلدان بالإرهاب في وقتنا الراهن.

لم يزل ضحايا الإرهاب يكافحون لإسماع أصواتهم، ولتلبية احتياجاتهم، وحقوقهم، وغالبا ما يشعر أولئك الضحايا بالنسيان والإهمال بمجرد تلاشي التأثر الفوري للهجمات الإرهابية، الأمر الذي يترتب عليه عواقب وخيمة عليهم.

وقد شهد "مؤشر خريطة الإرهاب العالمي عام 2019 " كثيرًا من المؤشرات والاتجاهات الإيجابية، بعد أعوام الجمر والرماد التي واكبت انطلاقة موجة إرهاب تنظيم داعش "المحظور"، الذي وصل ذروته عام 2014، حيث فقد انخفض العدد الكلي لقتلى العمليات الإرهابية بنسبة 52 %، مقارنة بـ ذروته عام 2014.

وتضطلع الأمم المتحدة بدور مهم في دعم الدول الأعضاء في تنفيذ العنصرين الأول والرابع من عناصر استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب من خلال التضامن مع الضحايا ودعمهم ، وإنشاء شبكات لمنظمات المجتمع المدني ودعمها وبخاصة الجمعيات المعنية بضحايا الإرهاب.

وتعليقا علي هذا الموضوع قال رئيس مركز جذور لدراسات حقوق الانسان ، فوزي السمهوري "إنه حتي الآن لم يتطلع المجتمع الدولي بالدور المنوط به لإعادة إدماج ضحايا الإرهاب سواء الذين تعرضوا للإرهاب أو الذين قاموا بفعل الارهاب ، وتابع أن خطورة ذلك تكمن في تأصيل نزعة التطرف والجريمة وتحويل الإرهابيين إلي خلايا نائمة.

وأوضح ،السمهوري، خلال حديثه لـ"راديو سبوتنيك" أنه يجب إعادة تأهيل من قاموا بفعل الإرهاب فكريا وغسل أدمغتهم ، أما الذين وقعوا ضحية الإرهاب فيجب التعامل معهم من ناحية نفسية وإشعارهم بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع ، مشددا علي ضرورة وجود رؤية مشتركة تجمع معظم الدول بالتعاون مع الأمم المتحدة لإعادة تأهيل ودمج ضحايا الارهاب.

من جانبها قالت عضو مفوضية حقوق الانسان ، فاتن الحلفي ، إن موضوع ضحايا الإرهاب يحتاج للكثير من الخطط والبرامج خاصة في العراق الذي يمتلك أعدادا كبيرة من الضحايا مثل النساء الإيزيديات اللائي تعرضن لضرر كبير من تنظيم داعش" المحظور "وتابعت" نحن بصدد وضع خطط برامج لإعادة تأهيل نفسي ومجتمعي.

ولفتت ،الحلفي، خلال حديثها لـ"راديو سبوتنيك "إلي أنهم كمجتمع مدني طالبوا المنظمات الدولية بتقديم الدعم من أجل انشاء مراكز تأهيلية خاصة في المناطق المحررة مثل الأنبار وصلاح الدين باعتبارها خرجت من إرهاب كبير ، معربة عن اعتقادها أنه في المرحلة المقبلة سيكون هناك تنفيذ لهذه البرامج.

قال رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب ، جاسم محمد، إن " مؤشر الإرهاب يتراجع بشكل عام سواء في العمليات الإرهابية أو في أعداد الضحايا خاصة في النصف الأول من هذا العام.

ولفت ،محمد، خلال حديثه ل"راديو سبوتنيك" إلي أن الإرهاب يهدد كل دول العالم ، حيث لم يعد قاصرا علي خارطة معينة وأصبح يجتاح الحدود ، وبالتالي فمن الضروري لكل دول العالم التعاون الأمني الاستخباراتي لتعقب الإرهابيين ، مضيفا أنه في الأمم المتحدة هنالك لجنة مكافحة الإرهاب وهي شبه معطلة بسبب عدم وجود الميزانية الخاصة لهذه اللجنة وكذلك بعض المشاكل الإدارية الأمر الذي يجعل القرارات بدون أي فعالية.

وأوضح ، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب ، أن برامج الوقاية من التطرف في أوروبا أثبتت عدم فعاليتها ، مشددا علي أن اليمين المتطرف يجتاح الغرب ،حيث بدأ يخترق أجهزة ومؤسسات الدولة في ألمانيا والبرلمانات الأوروبية أيضا ، وأن هنالك من يقوم بعمليات ارهابية وهو تابع لليمين المتطرف.

للمزيد تابعوا برنامج أضواء واصداء ...

إعداد وتقديم : دعاء ثابت