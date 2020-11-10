تسجيل
16:16 GMT10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أضواء وأصداء

    هل يعوض التعاون الثقافي بين العراق والسعودية سنوات التباعد السياسي

    أضواء وأصداء
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_echoes/202011101047141318-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/

    في خطوة جديدة على مسار التقارب بين السعودية والعراق عقدت اللجنة الثقافية والإعلامية والشؤون الإسلامية بمجلس التنسيق العراقي السعودي الاثنين اجتماعا بحضور وزيري الثقافة من البلدين، لوضع جملة من التفاهمات، والاتفاق على توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم ضمن مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والحج والعمرة.

    الاجتماع تناول محاور الثقافة والإعلام والسياحة والحج والعمرة والشؤون الإسلامية، واتفق الطرفان على  إدخال التفاهمات القائمة حيز التنفيذ وبحث توقيع مذكرات تفاهم جديدة، وتبادل الزيارات خلال الفترة المقبلة، وعقد مزيد من الاجتماعات للجنة لبحث آخر تطورات ما تم الاتفاق عليه في جميع المجالات.

    وبدأت ملامح التقارب العراقي السعودي تظهر بطريقة مفاجئة عام 2017 بزيارات متبادلة من وزير الخارجية السعودي آنذاك عادل الجبير، والمرجع العراقي مقتدي الصدر ورئيس الوزراء حيدرا العبادي ومن بعده عادل عبد المهدي و الكاظمي كما تم في هذا السياق إنشاء لجان مشتركة وتوقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي وزراعي وفتح المعابر الحدودية وحديثا اتفاقيات تعاون ثقافي.

    وينظر بعض المراقبين إلى هذا التقارب على أنه  آلية لمواجهة إيران في حين يرى آخرون أنه يصب في اتجاه إعادة المياه إلى مجاريها بين بغداد والرياض بعد سنوات من التباعد وربما تمثل خطوة ضد الطائفية أوتمد جسرا نحو طهران وسوريا. 

    وفي حديثه لـ "سبوتنيك" قال وزير الثقافة العراقي السابق عبد الأميرال الحمداني، إن:

    "التعاون الثقافي بين السعودية والعراق قائم منذ فترة رئاسة عادل عبد المهدي للوزارء ويشمل الكثير من الجوانب حيث تجمعنا مع المملكة الكثير من الروابط، ولدينا ملفات مشتركة كثيرة في مجالات الثقافة والسياحة، وهذه الروابط تمثل نافذة للتقارب بين الشعوب، ولا علاقة لها بموضوع السياسة، ونحن نؤمن أن الثقافة جسر يربط بين الشعوب".

    وأكد الحمداني أن "أي انفتاح على دول الجوار يلقي بظلال طيبة لرفع الاحتقان، وعلاقاتنا بدول الجوار تتعدي الجانب الطائفي فكلنا مسلمون وهذا سيفيد برفع الاحتقان الطائفي".

    وأوضح رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، د. إحسان الشمري، إن:

    "المرجعية الدينية في العراق دافعة باتجاه أن يأخذ العراق دورا وتكون علاقاته متوازنة مع الجميع، وهي لاتضع العراق ضمن خندق معين حتى لا يمضي باتجاه الانعزال لذلك هي ترى أن قضية دخول أي شراكات بما يتطابق مع القوانين العراقية سيصب في صالح البلاد".

    وحول أهداف السعودية من تكثيف التعاون قال الكاتب والمحلل السياسي، د. عبدالله العساف:

    "المملكة لديها هدف الحفاظ على استقرار وأمن المنطقة، والاستفادة من تجارب الماضي حيث كان العراق منفتحا على إيران حتى استحوذت عليه بالكامل، وكان يجب على محيط العراق العربي الالتفات إليهخاصة مع وصول حكومة عروبية وطنية متمثلة في الكاظمي الغير محسوب على أي انتماءات أو تيارات وهدفها تصحيح أخطاء الحكومات السابقة والالتفات إلى محيطها العربي" مشيرا إلى أن "التقارب السعودي العراقي يعمق الهوة بين السعودية وإيران فهي تعتبر العراق حديقة خلفية، وسيأخذ فك الارتباط بين طهران وبغداد المزيد من الوقت".

    وحول أثر التقارب على علاقات كل من العراق والسعودية بإيران وسوريا قال د.محمد غانم الرميحي، مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت إن:

    "الموضوع السوري ذهب بعيدا، ولا أعتقد أنه يمكن أن يكون هناك تقارب الآن، وبالتأكيد فإن التقارب السعودي العراقي يقلق إيران وقد تستخدم أدواتها الموجوده في العراق من أجل عرقلة هذه العلاقات المتنامية".

    إعداد وتقديم: جيهان لطفي

    الكلمات الدلالية:
    العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رحلة اليخت الاستكشافي القطبي بطرس الأول في جزيرة كيجي، روسيا 1 أكتوبر 2020
    حيث تلتقي السماء بالأرض... مناظر طبيعية خلابة وجهات سياحية في روسيا
    الحكومة اللبنانية تعلن الإقفال العام لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا
    إقفال عام لمدة أسبوعين في لبنان
    صائب عريقات.. المفاوض المثالي يرحل قبل أن تتحرر فلسطين
    صائب عريقات... المفاوض المثالي يرحل قبل أن تتحرر فلسطين
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك