اتفاق تركي عراقي على التعاون العسكري... بريطانيا تحذر إسرائيل من بناء وحدات استيطانية جديدة

الموضوعات: اتفاق تركي عراقي على التعاون العسكري لمواجهة الإرهاب، وبريطانيا تحذر إسرائيل من بناء منازل جديدة للمستوطنين، والسيسي وعبد الله يبحثان إحياء عملية السلام، والشيخ نواف الأحمد الصباح يقبل استقالة الحكومة الكويتية بعد شهر من تشكيلها.

اتفاق تركي عراقي على التعاون العسكري لمواجهة الإرهاب

اتفق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ووزير الدفاع التركي خلوصي آكار الذي يزور العراق على "معالجة التهديدات الإرهابية قرب مناطق الحدود المشتركة". وبحث الكاظمي وآكار تعزيز التعاون العسكري بين العراق وتركيا ضمن إطار التعاون العام، وترسيخ مبدأ احترام سيادة العراق على جميع أراضيه".

وشدد الكاظمي على "رفض العراق أي تهديد أو نشاط إرهابي يستهدف الجارة تركيا، انطلاقا من الأراضي العراقية مؤكدا على قدرة العراق على حفظ الأمن.

وكثفت تركيا من عملياتها العسكرية في شمال العراق لمطاردة عناصر «حزب العمال الكردستاني»، كما أنشأت عشرات النقاط العسكرية في مناطق عملياتها شمالي العراق، لكن بغداد اعترضت على العملية العسكرية، وطالبت بسحب قواتها من الأراضي العراقية.

وقال المحلل السياسي ،ماهر عبد جودة، إن "التنسيق بين العراق وتركيا يأتي بسبب الحدود التي تجمع البلدين والعلاقات التجارية، مضيفا أن هناك ملفات مشتركة أيضا مثل حزب العمال الكردستاني وملف الماء.

وأوضح عبد جودة، أن زيارة وزير الدفاع التركي لبغداد تأتي عقب زيارة قام بها رئيس الوزراء مصطفي الكاظمي لتركيا بغرض توسيع التعاون والاتفاقيات وللتوجه نحو تنسيق أمني عالي وتنظيم العلاقات العسكرية، مضيفا أن الكاظمي أكد أن العراق لن يقبل باستهداف تركيا من خلال الأراضي العراقية.

وشدد المحلل السياسي على أن دخول القوات التركية شمال العراق يأتي بالتنسيق مع الحكومة العراقية وبموجب اتفاقيات بين الجانبين، مشددا علي أنه ليس هناك خلاف بين العراق وتركيا ولكن المشكلة في الفصيل الكردي المسلح الذي يستخدم الأراضي العراقية لاستهداف الجيش التركي.

بريطانيا تحذر إسرائيل من بناء منازل جديدة للمستوطنين، والسيسي وعبد الله يبحثان إحياء عملية السلام

قالت بريطانيا إنها تشعر "بقلق بالغ" إزاء موافقة إسرائيل على بناء منازل جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وحذرت من أن الخطوة قد تهدد مفاوضات السلام في المستقبل كما دعت إلى وقف البناء.

وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية في بيان "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتجازف بتقويض إمكانية تنفيذ حل الدولتين. ندعو إلى وقف بنائها في القدس الشرقية وباقي الضفة الغربية فورا".

في الوقت نفسه أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمان واتفق السيسي وعبد الله على العمل من أجل توحيد الجهود العربية والدولية لإعادة مفاوضات عملية السلام، وتجاوز تحديات الفترة الماضية، وذلك بالتوازي مع جهود مسار المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وقال، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، "إن الاجراءات التي تقوم بها إسرائيل باستمرار الاستيطان وتوسيعه تضرب عرض الحائط القرارات الدولية وهي محاولة لتكريس الأمر الواقع الذي حاول ترامب ونتنياهو فرضه خلال السنوات الماضية، مشددا على أن المواقف الأوروبية التي تدين قرارات الاستيطان وآخرها الموقف البريطاني غير كافية فيجب الضغط على إسرائيل.

وأعرب العوض، خلال حديثه لـ"راديو سبوتنيك "عن اعتقاده بأنه سيكون هناك خلافات بين حكومة نتنياهو وإدارة بايدن بسبب الاستيطان ، مثمنا التواصل بين مختلف الدول العربية لمتابعة المستجدات في الشرق الأوسط والصراع الفلسطيني الاسرائيلي وتابع "أن اللقاءات بين الرئيس المصري والعاهل الأردني تصب في إطار التنسيق العربي المشترك استعدادا للتعامل مع المرحلة القادمة مع تسلم جو بايدن الرئاسة .

الشيخ نواف الأحمد الصباح يقبل استقالة الحكومة الكويتية بعد شهر من تشكيلها

قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح استقالة الحكومة برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح بعد شهر واحد من تشكيلها نتيجة أزمة بين الحكومة ومجلس الأمة . يأتي قبول الاستقالة قبل يوم من جلسة مجلس الأمة التي كان مقررا أن يتم فيها استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أمام البرلمان، بسبب ما يصفه مقدمو الاستجواب "بعدم التعاون مع مجلس الأمة".

وتقدم غالبية نواب البرلمان، الذي تم انتخابه في ديسمبر كانون الأول وغلب على تشكيله نواب معارضون، بطلب استجواب لرئيس الحكومة في الخامس من يناير كانون الثاني الجاري، ولم تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة التي تلت تقديم الاستجواب، وهو ما تسبب في تعطيل انعقاد الجلسة وتفاقم الأزمة بين الحكومة والبرلمان .

وقال الكاتب الصحفي بجريدة الراي الكويتية، إبراهيم موسي: "إن الأزمة بين المجلس المنتخب والحكومة حدثت عقب اختيار الحكومة لمرزوق الغانم رئيسا لمجلس الأمة وهو الأمر الذي ترفضه كتلة الأغلبية، مضيفا أن نواب المعارضة ذاهبون إلي التصعيد حيث بدأوا باستجواب رئيس مجلس الوزراء فجاءت استقالة الحكومة تفاديا لإسقاط رئيس الوزراء عبر المنصة.

وأعرب موسي عن اعتقاده بأن الأمر لن ينتهي باستقالة الحكومة فالكويت في وضع حرج جدا بسبب الأوضاع الاقتصادية الضاغطة والأوضاع الإقليمية ، لافتا إلي أن نواب المعارضة لم يمتثلوا لكلمة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد بتنحية الخلافات الشخصية وإعلاء مصلحة البلاد.

وحول تشكيل الحكومة الجديدة أكد، الكاتب الصحفي، أن الأمر يشوبه الضبابية حيث بدأ نواب المعارضة بالتلويح بأنه في حال إعادة تشكيل الحكومة برئاسة الشيخ صباح الخالد فسيتم طلب استجوابه مرة أخرى، وتابع "أن الأمور تسير باتجاه حل المجلس إذا استمر التصعيد على ما هو عليه بين المجلس والحكومة، وقد تعلق الحياة البرلمانية في الكويت كما حدث سابقا والدستور يعطي للأمير الحق في ذلك.

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