تسجيل
14:50 GMT02 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أضواء وأصداء

    ارتفاع وتيرة العنف ضد المرأة العربية... ولبنان نموذج

    أضواء وأصداء
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_echoes/202102021047985247-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC/

    أثارت قضية مقتل عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو الرأي العام اللبناني، وأحدثت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي باعتبارها ضحية جديدة للعنف الأسري في البلاد.

    في سياق متصل كشف تقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للمرأة أن وباء كورونا والحجر الذي رافقه أدى إلى ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة في المنطقة العربية.

    لا للتحرش
    © AP Photo / Mira Shihadeh
    رغم الإشادة... مخاوف من ثغرات في قانون "التحرش الجنسي" بلبنان
    أجرى المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية مسحًا عبر الإنترنت في مصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس واليمن، شارك فيه أكثر من 16 ألف شخص من الجنسين، مع التركيز على أدوارهم والمواقف والممارسات المتعلقة بالعنف ضد الإناث أثناء الوباء والحجر.

    وبحسب الدراسة، فإن نصف المشاركات في الدراسة تعرضن للعنف من أزواجهن أثناء الوباء، وأن أقل من 40٪ منهن طلبن المساعدة أو أبلغن عن الجريمة.

    تعليقا على هذا الموضوع قالت رئيسة المجلس النسائي اللبناني المحامية، إقبال دوغان:

    "إننا كحركة نسائية لبنانية قمنا بالكثير من الجهود من أجل الوصول لقانون لمحاربة العنف ضد النساء وأن القانون موجود وبحاجة للإصلاح والتعديلات، مضيفة أن القانون لا يطبق حيث تصدر الأحكام متأخرة ومخففة، الأمر الذي يجعلنا نقوم بحملات لتغيير الحكم عن طريق الاستئناف، وتابعت أنه بالرغم من أن لبنان والأردن سبقتا باقي البلدان العربية فيما يخص القوانين التي تحمي المرأة من العنف إلا أن هذه القوانين غير كافية، فالعنف أحيانا يتطور للقتل كما شهدنا مؤخرا في جريمة مقتل عارضة الأزياء علي يد زوجها خنقا.

     وأرجعت، دوغان، خلال حديثها لراديو "سبوتنيك" ازدياد حالات العنف الأسري في لبنان إلى الأزمة الاقتصادية التي زادتها جائحة كورونا سوءا وكذلك إلي ثقافة المجتمع، لافتة إلي أن الأطفال أيضا يتعرضون للعنف، كما ثمنت جهود قوي الأمن الداخلي في لبنان والتي بدأت بالتعاون مع الهيئات النسائية للاهتمام بالمرأة التي تتعرض للعنف.  

    من جانبها قالت منسقة شبكة النساء العربيات من أجل التناصف والتضامن، د. فاطمة خفاجي:

    "إن العنف بأشكاله المختلفة منتشر في البلاد العربية مثل مصر حتى قبل الجائحة، إلا أنه بسبب الإغلاق زاد العنف الأسري وهذا اتضح في البلاد التي استطاعت الحصول على بيانات ومعلومات من الخطوط الساخنة وغيرها، مشيرة إلى أنه لا تتوافر بيانات دقيقة بخصوص حالات العنف في مصر، وأن غالبية النساء لا يقمن بالتبليغ عما يتعرضن له من عنف بسبب نقص الخدمات خاصة وقت الجائحة.

    مظاهرة نسائية أمام البرلمان المغربي لمناهضة التحرش الجنسي
    © AP Photo / Abdeljalil Bounhar
    وزيرة التضامن المغربية: المرأة في المغرب تتعرض لـ "عنف إلكتروني"
    وأكدت، خفاجي، خلال حديثها لراديو "سبوتنيك" أن "القوانين الخاصة بمحاربة العنف غير كافية في معظم البلاد العربية، وأنه في تونس والمغرب تم وضع قوانين شاملة لمناهضة كافة أشكال العنف كما تم وضع قانون في لبنان أيضا، إلا أن المختصين بحقوق المرأة في هذه الدول غير راضين عن هذه القوانين لأنها بحاجة لبعض التحسينات، وشددت على ضرورة وضح حلول آنية وأخري بعيدة المدي للتصدي للعنف".     

    هذا وقالت أستاذ علم الاجتماع، د. ميساء الرواشدة:

    "إن التوتر والقلق والخوف الذي أصاب الأسر في ظل جائحة كورونا يتسبب في زيادة الغضب لدي الرجال والقيام بالتنفيس عن ذلك من خلال العنف ضد الزوجة أو الابنة سواء جسديا أو لفظيا، كما اعتبرت أن التخفيف من ذلك يكون من خلال توزيع الواجبات المنزلية بين أفراد الأسرة وتوزيع المهام بين الرجل والمرأة بشكل عادل".

    وشددت، الرواشدة، خلال حديثها لراديو "سبوتنيك" على ضرورة إعادة النظر في واقع المرأة في الوطن العربي والتركيز على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتعليمها ورفع سن الزواج، مؤكدة أن هناك دورا كبيرا يقع على عاتق منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، واختتمت حديثها بالقول "إن جائحة كورونا أضعفت قدرة الحكومات على التصدي للعنف ضد النساء، كما أن الجائحة قللت من فاعلية دور المؤسسات في معالجة الكثير من القضايا الاجتماعية وأعطت الأولوية لمكافحة الوباء.

    للمزيد، تابعو برنامج "أضواء وأصداء".

    إعداد وتقديم: دعاء ثابت

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عاصفة ثلجية ضخمة في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 1 فبراير 2021
    عاصفة ثلجية غير مسبوقة في مدن أمريكية
    سلام... على المرشحين لجائزة نوبل للسلام
    سلام... على المرشحين لجائزة "نوبل للسلام"
    5 أطعمة ممنوعة إذا كنت تريد أن تتمتع ببشرة صحية
    5 أطعمة ممنوعة إذا كنت تريد أن تتمتع ببشرة صحية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك