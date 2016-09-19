العميد سليمان: الطيران الأمريكي لم يخطىء والاعتداء كان مخططا

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نتابع وإياكم اليوم المشهد السوري والتداعيات الخطيرة م جراء الضربة الأمريكية لموقع للجيش العربي السوري في مدينة دير الزور ، أعقبها بعد عدة دقائق هجوما عنيفا لتنظيم داعش الإرهابي على نفس الموقع ، ومن ثم دعت روسيا الى جلسة طارئة لمجلس الأمن في جو من الإحتقان في العلاقة الروسية الأمريكية يهدد الإتفاق بين الطرفين بخصوص سورية مؤخراً ،هذا بغض النظر عن التطمينات التي قدمتها روسيا على لسان مسؤوليها وعلى رأسهم الرئيس بوتين بان الأتفاق سيبقى ساري المفعول ، في نفس الوقت الذي إتهمت فيه روسيا الولايات المتحدة بدعم تنظيم داعش الإرهابي ووصفته بالمرعب.

إعداد وتقديم نواف إبراهيم