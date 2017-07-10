تسجيل
18:07 10 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    ما وراء الحدث

    خبير سياسي : جنيف "7"مضيعة جديدة للوقت تقتات على دماء السوريين

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    0 23 0 0

    ضيف حلقة اليوم : الخبير الإعلامي والسياسي وعضو الوفد الإعلامي السوري إلى محادثات جنيف حبيب سلمان

    في حلقة اليوم نلقي الضوء على الجولة السابعة من جنيف بخصوص القضية السورية وعلى الآمال المعلقة عليه في ظل النتائج التي توصلت اليها الأطراف التي التقت في أستانا "5".

    الجلسة العامة للجولة الرابعة من محادثات أستانا بشأن سوريا
    © AFP 2017/ STANISLAV FILIPPOV
    نائب سوري: هناك رابط بين التفجيرات في سوريا ومحاولات إفشال "أستانا"

    هل شكلت هذه النتائج أرضية حقيقية للسير قدماً في إحياء مسار الحل السياسي للملف السوري ؟

     كم هو الإستعداد لدى الأطراف المعنية في تطبيق التقاطعات الإيجابية والسلبية  بين الجولتين في أستانة "5" وجنيف "7" ؟

     مالذي يمكن بالفعل أن تتمخض عنه هذه اللقاءات بعد التفاهمات الأمريكية الروسية الأخيرة، وهل ستشكل قودة دفع حقيقية من شأنها أن تعطي المساحة اللازمة لإحتواء التطورات الراهنة والتوافق على البدء في تحديد مرتكزات السلال الأربعة التي تم التوافق عليها سابقا؟

     وان حدث ذلك هل يصبح التوافق العسكري كنتيجة طبيعية لأستانة موازيا للتوافق السياسي ماقد يعطي المجال اللازم لتوجيه المسارين نحو التلاقي وإحداث خطوات حقيقية في بدء المسار السياسي وإيقاف الحرب في سورية وعلى سورية؟

    هذه التساؤلات نطرحها اليوم على الخبير الإعلامي والسياسي وعضو الوفد الإعلامي السوري إلى محادثات جنيف الأستاذ حبيب سلمان

    يقول السيد سلمان:

    السمة العامة للقاءات جنيف بجولته السابعة بالنسبة لليوم الأول غير مؤملة حيث لم يجري سوى إجتماع عقده وفد الجمهورية العربية السورية مع السيد استافان ديمستورا ،وهذا يعكس مدى عدم جهوزية الأطراف الأخرى لهذه المحادثات لأن الخلافات بين الدول المشغلة للمعارضات السورية إنعكست هنا على تلك الوفود ، ورئيس وفد الرياض نصر الحريري لم يصل ويتوقع وصوله اليوم ليلاً ، وهذه جديدة مضيعة للوقت تقتات على دماء السوريين ، وهؤلاء لايهمهم أي حل لأنهم باتوا موظفين بصفة معارضين سوريين ينفذون أجندات وهابية سعودية وإخوانية قطرية تركية ، وبالتالي قد تجري لقاءات غير رسمية وغير ملزمة مع مكتب المبعوث الأممي ديمستورا لمناقشة ماتم التوصل إليه في جولة جنيف السادسة.

    مفاوضات أستانا
    © AP Photo/ Sergei Grits
    مفاوضات أستانا

    وأردف سلمان:

    هؤلاء لا يمتلكون أي قرار في المحادثات أو في تحقيق أي تقدم لأنهم رهينة أجندات للدول الراعية لهم التي نفسها تعيش الآن صرعات بينية داخلية وصراعات فيما بينها كدول، والمشروع الغربي الذي ترأسه الولايات المتحدة يتقهقر في سورية أمام العمليات الناجحة للجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب الذي كانت تراهن عليه واشنطن ،وأيضا بفضل الدعم الروسي ودخول روسيا كشريك وحليف قوي إلى جانب سورية ، وأيضاً قوى التحرر والمقاومة والتي تشكل القوة الحقيقية في مواجهة الإرهاب ، وهو ما أعلن عنه الرئيس بوتين خلال لقائه الأول مع ترامب عندما جدد دعوته إلى تشكيل جبهة واسعة لمكافحة الإرهاب الذي بابت يهدد العالم في جهاته الأربعة ، هذه الجهات التي جاء منها هؤلاء الوحوش الذين تخرجوا من مخابر الغرب بفكر وهابي إخواني صهيوني متطرف لتفتيت المنطقة وتطبيق مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي أعلن عنه بيريز في تسعينيات القرن الماضي وتابعته الإدارة الأمريكية.

    وأضاف سلمان:

     بالتالي هؤلاء يعملون على تضيع الوقت وطرح قضايا تعيق المحادثات في جنيف التي باتت سلالها الأربعة واضحة ولكن حتى الآن لاتوجد أي نية جدية من قبل تلك الوفود بسبب إنعدام إرادة الدول التي تشغلها للوصول إلى أي حل بل هم يحاولون إطالة أمد الأزمة وإستنزاف الدولة السورية التي تعد العمود الفقري لمقاومة المشروع الصهيوني الإحتلالي الجاثم على أرض فلسطين وبعض الأراضي العربية الأخرى سواء كان في الجولان أو جنوب لبنان ، ضف على ذلك الإنتهاكات الممارسة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها من دول القارة العجوز في إوروبا ، المتمثلة في إنتهاك ميثاق الأمم المتحدة وإتخاذ قرارات أحادية الجانب خارج إطار القانون الدولي وأيضاً التملص والتهرب من تنفيذ قرارات مجلس الأمن الولي والتي وصلت حتى الآن إلى 15 قراراً لمكافحة الإرهاب وإغلاق منابعه ، في الوقت الذي نرى فيه على خطوط  نار تحالف واشنطن الدولي الستيني المزعوم يتمدد تنظيم داعش الإرهابي.

     ولكن اليوم داعش يتكسر ويتقهقر سواء في العراق في الموصل ، أو في سورية في الرقة ودير الزور والبادية السورية ومناطق أخرى بات الجيش السوري يحاصر هذا التنظيم الإرهابي المتوحش الذي لن يكون مفر له مفر من تحت أقدام الجيش العربي السوري.

    التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم

    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, أخبار سوريا اليوم, منصة أستانا, مفاوضات جنيف, جنيف, أستانا, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة بعنوان Waterlily - حصلت على جائزة (المرتبة الثانية) في فئة الناس في مسابقة التصوير Dronestagram
    انظر فوق...أجمل صور مسابقة "درون إستغرام"
    هزيمة الجيش الأمريكي في أفغانستان
    اعتراف مفاجئ لسناتور أمريكي: جيشنا ينهزم في أفغانستان
    عملية تحرير سوريا من داعش
    خريطة توزع القوى في عملية تحرير سوريا من "داعش"

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك