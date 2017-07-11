تسجيل
16:52 11 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    ما وراء الحدث

    بين أستانا وجنيف الإرهاب من التمدد إلى التبدد

    ما وراء الحدث
    انسخ الرابط
    0 7 0 0

    ضيفا حلقة اليوم: أستاذ القانون في جامعة دمشق وعضو الوفد الحكومي السوري سابقاً إلى محادثات جنيف، عضو مجلس الشعب السوري الدكتور محمد خير العكًام، والخبير العسكري الإستراتيجي اللواء الدكتور محمد عباس

    قدري جميل وفاتح جاموس
    © Sputnik. Alexander Natruskin
    اجتماع مشترك للمعارضة السورية اليوم على هامش محادثات جنيف
    نتابع اليوم التطورات السياسية والميدانية حيث أن الجيش السوري قام بعدة عمليات في المناطق المحيطة بمناطق خفض التوتر بعد الخروقات التي وقعت من جانب المجموعات المسلحة حسب الأنباء الواردة فهل يؤثر هذا على اتفاقات خقض التصعيد والإرهاصات التي تجري على الجبهة الجنوبية ؟

     ووما هي آثارها العسكرية والسياسية على المحادثات في جنيف خاصة أن تصريحات ديمستورا من جنيف تصب كلها في صالح الدولة السورية وحلفائها ؟

    حسب الخبراء والمحلللين هذا يدل على نتائج إيجابية للقاء الرئيسين بوتين وترامب وتلخصت تصريحات ديمستورا على النحو التالي:

    اليوم أجرينا إجتماعات أولية مع الوفد الحكومي السوري وممثلي مجلس الأمن

    كان هناك الكثير من العمل الجيد خلال إجتماعات أستانا بشأن الأزمة في سورية

    نعتبر إتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التطبيق جنوب سورية تقدماً مهماً

    لا نريد تعريض وحدة الأراضي السورية للخطر ويجب أن نحول دون تقسيم سورية

    ما حدث في الموصل سيتحقق قريباً في الرقة

    بعد تحرير الرقة ستكون الأولوية لنا إيصال المساعدات وتحقيق الإستقرار

    لا يجب أن تتحول مناطق خفض التوتر إلى مناطق لتقسيم الأراضي السورية

    الإتفاق بين بوتين وترامب والأردن حول سورية كان خطوة سليمة

    نرى بريق أمل إقليمياً ودولياً حول سورية

    المبعوث الأممي الى سوريا دي مستورا
    © REUTERS/ Pierre Albouy
    دي ميستورا: أحرزنا بعض التقدم في أستانا ولا داع لتوقع الكثير من مفاوضات جنيف
    فهل بدأت الازمة السورية بالسير تدريجيا نحو الحل من خلال هذه التطورات أم أنها مناورة جديدة من الدول الاقليمية والغربية لكسب الوقت بعد الخسارات التي مني بها تنظيم داعش والمجموعات المسلحة التي ترعاها بعض الدول الضامنة وخاصة بعد تحرير الموصل ؟

    هذا من جانب ومن جانب آخر نرى جبهة النصرة تقاتل داعش وتصفهم بالخوارج، وتقبض على بعض قياداته

    وجماعة أحرار الشام تقاتل النصرة، بسبب أن النصرة هددت تركيا بنقل المعارك إلى الداخل التركي وإستهداف جيشها ، وروسيا وتركيا تتفقان على تشكيل قوة فصل عسكرية بين المناطق تتضمن الدخول لإدلب آخر مدينة سورية كبيرة للمجموعات المسلحة التي تقاتل الدولة السورية فمن من الذي يدعم النصرة لتقاتل كل تلك القوى والجبهات؟

    بالمجمل إلى أين تسير الأحداث الميدانية والسياسية بخصوص القضية السورية، هل إلى الحل فعلاً أم إلى تصعيد مبطن بنوايا إقليمية دولية تدعي رغبتها في الحل والحفاظ على الدولة السورية ؟

    هذ المحاور نناقشها اليوم مع أستاذ القانون في جامعة دمشق وعضو الوفد الحكومي السوري سابقاً إلى محادثات جنيف ، عضو مجلس الشعب السوري  الدكتور محمد خير العكًام، الخبير العسكري الإستراتيجي اللواء الدكتور محمد عباس

    يقول الدكتور محمد خير العكام بهذا الصدد:

    لدي مستورا مصلحة شخصية في تصريحاته لأنه خائف على جنيف من عدم الإستمرار لذلك مع بداية كل جولة أو قبلها يصرح بمثل هذه التصريحات كي يرفع نسب التفاؤل و لكي يقول للامم المتحدة والجميع أنه لابد لهذه المنصة أن تستمر ، وهو يخاف من نجاح المنصة الأخرى على حساب جنيف ، ونحن في سورية لانمانع من أن تستمر المنصتين على أساس التكامل ، هناك موضوعات بدأت تنتقل من منصة جنيف إلى منصة أستانا  ، وهناك نجاحات ميدانية حتى بالموضوعات العادية التي كان يتحدث عنها القرار الأممي 2254 إنتقل الحديث فيها ومناقشتها من منصة جنيف إلى منصة أستانا هذا مايخافه ديمستورا.

    وأردف الدكتور العكّام:

    أستانا بين المحاور والتخوفات والنتائج
    دي مستورا يفكر بالطريقة التالية ، قبل جولتين في جنيف تكلمنا عن السلال الأربعة ، ماذا فعل ديمستورا في الجولة الخامسة تكلم في السلال الأربعة وعن المواضيع المتوازية والمتعلقة بالسلال الأربعة ، تكلم عن سلتين فقط  في الجولة السابقة ودخلوا في موضوع متعلق بالسلة الدستورية ، وعندما يسأل ديمستورا لماذا إختارها…!!!هو يقول أنها أقرب سلة يمكن أن يتفق عليها المتحتاورون في جنيف وغيّب سلة الإرهاب ، أنا أعتقد أن سلة الإرهاب هي السّلة التي يجب أن يتفق جميع السوريين على أولوياتها والمناقشة في تفاصيلها ، لكن الدول الداعمة لهذه الحرب لاترى ذلك ولها وكلاء وخاصة في منصة الرياض ، فتارة يغيبها وتارة يقول أنه يجب  تناقش في منصة أستانا وليس جنيف ، بالتالي ديمستورا يريد أن يحافظ على جنيف ويستثمر نتائج أستانة.

    وأضاف الدكتور العكّام:

    كل من يدعي أنه يريد الحل عليه أن يؤكد على ذلك ويحدد سلوكياته التي تثبت أنه يريد إيقاف الحرب ، وفي الحقيقة الطرف الآخر يبحث عن كسب الوقت ، وأنا استشف أن هناك شيء يحضر من قبل الطرف الآخر وخاصة عندما تحدث ديمستورا و قال يجب أن لاتكون هذه الهدن مقدمة لتقسيم سورية وأنا أقرأ بين السطور هذا يعني أن لديه معلومات للطرف الآخر أنه أصبح يجهز لأدوات جديدة للهجوم على المنطقة ليس سورية فقط بل سورية والعراق وإيران وروسيا ، لأن الولايات المتحدة لايمكن أن تقبل بالهزيمة لا في سورية ولا العراق ولافي أوكرانيا ، وبالمقابل هناك تباينات بين الولايات المتحدة وتركيا وأيضا سياسات الدول الأوروبية وهذا في مصلحة المنطقة  على المدى البعيد وليس في مصلحة الولايات المتحدة ، الولايات المتحدة تخسر مشروعها ، وحضورها يتقلص في المنطقة لكنها لاتريد أن تعترف بذلك.

     ومع ذلك أنا أطمئن الشعب السوري وشعوب المنطقة أننا أقوى من الأول بكثير وتحالفاتنا أكثر متانة وتحالفاتنا على الأرض أقوى من السابق وكسرنا كل الخطوط الحمر التي حاولت وضعها الولايات المتحدة، والأمر بالنسبة لنا مسألة وقت ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تحقق أي تقدم ولاغيرها من الدول الداعمة لهذه الحرب الإرهابية سوى إطالة الوقت ،وسورية ستبقى موحدة وشعبنا باتت المعركة واضحة لديه ومستعد للمواجهة والإستمرار في الصمود.

    الخبير العسكري الإستراتيجي اللواء الدكتور محمد عباس يقول:

    بداية حول فرضية مقتل أبو بكر البغدادي ربما تشير الوقائع الى أن أسامة بن لادن والحقائق تشير الى أن أسامة بن لادن كان قد مات في عام 2001 وربما تم الأستمرار بعبثية أسامة بن لادن وتم استغلال وجوده حتى اللحظة التي قررت الولايات المتحدة تغيير منظومة القاعدة والوجود الإرهابي في منطقة  أفغانستان ونقله إلى العراق للاستثمار  بإسم جديد بمنح الأرهابيين إسماً جديداً يمنحهم  تنظيما جديداً وشكلا آخر و هم الأرهابيون الأتقياء كون الإرهابيين الذين كانوا مع أسامة بن لادن سيئين ، واليوم يبدوأن إعلانن مقتل البغدادي مرتبط بإعادة تشكيل هذه المنظمومة وكأنه بتغيير الرأس يمكن أن تتشكل منظومة جديدة يمكن أن تكون جبهة النصرة أو أحرار الشام أو الجيش الحر أي مسمى آخر يمكن أن يطلق على هذه المجموعة التي تمنح مسرح أعمال جديد وتمنح الحياة من جديد ، ويمكن  ان تكون الغاية من إخراج البغدادي من هذه المنظومة ونقلها من سورية والعراق لنقلها إلى منطقة أخرى ألى تركيا  أو الى تونس أ وليبيا أوالجزائر وغيرها إعتقادا منها أنها قادرة على إنجاز المشروع الصهيو أمريكي الذي فشل في سورية والعراق.

    وأردف اللواء عباس قائلاً:

    ستيفان دي ميستورا
    © REUTERS/ Pierre Albouy
    دي ميستورا: آمل أن نشهد وضعا مختلفا في سوريا بحلول نهاية العام
    الواقع ربما كان "جبهة النصرة" ، جبهة تحرير الشام  حالياُ يراد تسويقها لتكون قادرة على الجلوس إلى طاولة الحوار واعتبروها من المعارضات المعتدلة وعلى وسائل الاعلام كثيرا ماتصادفنا مثل هذه الحقائق عندما يقولون بشكل أو بآخر أنها جيدة أو معتدلة ، والصراع القائم في إدلب هو صراع طبيغي بين المجموعات المسلحة وهو أنعكاس للخلاف وطبيعة التناقضات القائمة مابين من يشغل هذه المجموعات وأقصد بها تركيا وقطر من طرف والسعودية  ودول الخليج والفكر الوهابي من طرف آخر،  من جهة أخرى  إنطلاقا من الإختلاف في الفكر والثقافة أو العمل ، ولكنها تجتمع جميعاً على الإعتداء ، وقد تكون أحدى هذه المجموعات أداة تركيا القادمة لتدعم الدخول التركي إلى سورية في حال وقع.

    وأضاف اللواء عباس حول الجبهة الجنوبية ومنعكساتها على جنيف وأستانا:

    المرحلة الثانية من العملية الدفاعية الإستراتيجية تحت مسمى الفجر الكبرى والتي انطلفقت من منطقة مطار دمشق بإتجاه جبل السيس وتل دكوة  وخربة الامباشي و العملية الدفاعية الإستراتيجية الأخرى التي إنطلقت من مطار السين غلى الجنوب نحو جبل السيس نحو السويداء حققت وأنجزت أنتصارات في مساحات مساحات كبيرة تزيد عن 4000 كم مربع من المنطقة في شمال شرق السويداء وجنوب شرق وشرق ريف دمشق إستطاعت أن تحرر مساحات واسعة ، وهذا حقق عملاً إيجايبا نظف منطقة اللجاة من التواجد الأرهابي  الداعشي وإخواتها ،وبالتالي كل هذه الانجازات تصب في مصلحة المفاوض السوري في جنيف وتؤدي إلى هزيمة أخرى للمجموعات المسلحة وتؤكد  على أنها عاجزة عن القيام بأي مهمة قتالية تسند لها في المنطقة من قبل ألأردن والسعودية وإسرائيل وأمريكا. 

    التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق

    إعداد وتقديم: نواف إبراهيم

    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا اليوم, أخبار سوريا, محادثات جنيف, دي ميستورا, المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا, جنيف, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    جائزة ستينين للتصوير المحترف في فئة الرياضة - صورة للمصور أليكسي فيليبوف بعنوان على أطراف الأصابع (صورة للرياضي الروماني أندري مونتيان خلال الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو)
    الألم والصدمة النفسية والتغلب على الذات...أفضل صور "الرياضة" عن قرب
    هزيمة الجيش الأمريكي في أفغانستان
    اعتراف مفاجئ لسناتور أمريكي: جيشنا ينهزم في أفغانستان
    عملية تحرير سوريا من داعش
    خريطة توزع القوى في عملية تحرير سوريا من "داعش"

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك