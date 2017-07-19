خبير : سياسة الولايات المتحدة تقود منطقة الشرق الأوسط إلى أيلول أسود

يبدو أن التطورات الحالية على الساحة السورية أكثر تعقيداً على الرغم من ملامح الإنفراجات التي لايمكن إخفاءها أمام التقدم الميداني الكبير الذي يحققه الجيش السوري وحلفائه بالتوازي مع سير المسار السياسي بخطى لاتخلو من المطبات المصطنعة من أصحاب المصالح.
لابد لنا هنا في ظل هذه المتغيرات أن نرى إلى حول في الفترة المقبلة في سورية وفق معلومات ودراسات تتحدث عن محاولات لفك منظومات التسوية ،ووضع أسس جديدة للتسوية السياسية ، وتحجيم سياق أستانة وتغيير مرجعية جنيف في ظل تخلخل الأتفاق الروسي الأمريكي ب والذي يعتبر حجر الأساس ، هذا من جهة ومن جهة أخرى التقارب الإيراني التركي في وجه الإتفاق الروسي الامريكي.
ومن هنا التساؤلات التي تطرح نفسها كثيرة أهمها:
ماذا يحمل أيلول من أفق ، هل هي للتسوية أوالتصعيد ؟
هل ينقلب تفاهم هامبورغ على مضمونه ؟
الحل السياسي في سورية على المحك ، فهل من مخرج ينقذ الجميع من السقوط إلى الهاوية أو العودة بالقضية السورية إلى ماقبل المربع الأول؟
هل حقيقة هناك تسوية ما تبدأ خطواتها في شهر أيلول أم أن هناك شيء ما يحضر للمنطقة كمحاولة يائسة من قبل الولايات المتحدة ومن معها ؟
هذه المحاور التي تتلخص بعناوين صغيرة تخفي مابين طياتها ومدلولاتها الكثير من التعقيدات التي تصعب قراءتها، نناقشها في حلقة اليوم مع الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية الأستاذ سومر صالح.
أصبح سياق "أستانا" بحاجةٍ ماسةٍ لإستمراره إلى تشميل الولايات المتحدة ضمن إطاره الثلاثي ليغدو رباعياً وهو أمٌر مستحيل الحدوث نظراً لإستحالة الجمع بين طهران وواشنطن بذات الصفة في الأزمة السورية، خصوصا مع رغبة واشنطن في نزع صفة "ضامن" عن الدور الإيرانيّ وتحويله إلى عقبةٍ في طريق " السلام " في سورية، لذلك إنقسم سياق "أستانا" إلى إطارين، الإطار الأول هو ترويكا إعلان موسكو أيّ روسيا تركيا وإيران، و الإطار الثاني هو ثنائية هامبورغ الروسية الأميركية فيما سمح للأردن بهامش مناورةٍ في الإطارين، وبالتالي تم تجزئة مجال العمل الجغرافي لتفاهمات كلّ من السياقين بعد أن كان مقرراً أن يكون سياق "أستانا" شاملاً لكلّ الجغرافية السورية بإستثناء مناطق عمل ميليشيات قوات سورية الديموقراطية، أما الآن ومع إطار عمل (هامبورج/عمان) أضحى سياق "أستانا" بإطار الترويكا محصوراً بمناطق الشمال والوسط ومحيط العاصمة، وسياق هامبورج/ عمان معنيّ بالمنطقة الجنوبية، ولكنّ الأمر لم يقتصر على هذا الحد، فمحاولات واشنطن توسيع نطاق عمل تفاهماتها مع روسيا لتشمل وسط سورية وريف العاصمة مطلع أيلول المقبل وما يسبقه من احتمالٍ لوقف إطلاق النار منتصف آب القادم في تلك المناطق يعني أنّ سياق أ"أستانا" للحل العسكري قد تقلّص إلى حدود الجبهة الشمالية (غرب الفرات) وهذا بحدّ ذاته نسفٌ لأسس إعلان موسكو، وبالتالي جولة "أستانا" السادسة نهاية آب قد تشهد إنحساراً في الزخم وصوغاً جديداً لإعلان موسكو، بشرط نجاح التفاهم الأميركي الروسي الجديد في التوسع لتشمل نطاق تفاهماته الغوطة الشرقية وأرياف حمص الشمالية والشمالية الشرقية، نجاحٌ إذا لم يراعي المصالح الإقليمية المتضاربة من شأنه خلق قوى تنافر قد تعيق سياق جينيف للحل السياسيّ في سورية، لذلك ستغدو مهمة التوفيق بين المصالح الإقليمية والدولية على كاهل روسيا أمراً معقداً وصعباً وشاقاً ويجعل من تسوية شاملة أمراً ليس بقريب.
وأردف الخبير صالح:
وبدوره تغيير منظومة وقواعد السياق العسكري للحل سيتبعه حكماً تغيير في القوى الدافعة لمنظومة الحل السياسي في جينيف، فلم يعد جينيف ميدانياً للصرف السياسي لتفاهمات أستانا ، بقدر ما أصبح ميداناً للصرف السياسي للتفاهم الأميركي الروسي، وهو ما بدأ يتبلور بصيغٍ جديدةٍ كإعادة تفعيل عمل مجموعة الدعم حول سورية (SSIG) والتي من الممكن أن تحل مكانها مبادرة الرئيس الفرنسي ماكرون لمجموعة الإتصال حول الوضع في سورية ما بعد الصراع.
تجزئة الحل ضمن مساراتٍ سياسيةٍ وعسكريةٍ منفصلة ومجزئّة، على أكثر من حيزٍ جغرافيّ سلاحٌ ذو حدين، قد يكون إيجابياً لأنّه يراعي المصالح المتضاربة وهو شرطٌ لابدّ منه لإيقاف ذر الوقود على النار كشرطٍ لإنجاح المسار السياسي وفق رؤية القرار (2254)، ولكن الحدّ الثاني قد يحمل في طياته إطالة وقد يكون تكريس أمد الوجود الأجنبيّ الغير شرعيّ على الأرض السورية بذرائع تلك الاتفاقات، وهو أمرٌ ملّحٌ طرحه على طاولة التفاوض الإقليمي والدولي وهو برسم الضامن الروسي الذي بدأ بسياق "أستانا" والآن بدأ بشق مسار جديد مع الولايات المتحدة دون أن ننسى أنّ أمد التفاهمات الروسية مع الولايات المتحدة في سورية قصيرٌ بفعل السياسات الأميركية وتجربة إتفاق (15/7/2016) ماتزال في الأذهان، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات والهواجس حال تكرر سيناريو ذاك الاتفاق في التسويات الراهنة، لتبقى الأعين شاخصةً إلى أيلول القادم وما تحمله على صعيد التسويات في السياقين العسكري والسياسي فثلاث جولات من المفاوضات قادمة (أستانا 6، وجينيف8، وجولة ثانية من تفاهمات هامبورغ/عمان)، فهل يكون أيلولاً أبيض على السوريين ؟ هو ما نتمناه ، أم أنّ تاريخ العرب مع أيلول سيبقى أسوداً سياسياً نظراً للمآسي التي مرّت على العرب في هذا الشهر تاريخياً؟ وخصوصاً أنّ المشهد العراقي في أيلول المقبل قادمٌ على إحتمال إجراء إستفتاءٍ لإنفصال كردستان العراق (25/9/2017)، أمرٌ إن حدث سيعقد المشهد كثيراً في سورية لأنّ ردّة الفعل التركية قد تكون غير منضبطة كأن تشنّ عدواناً برياً على سورية في عفرين أو تل رفعت تحت ذريعة مواجهة المشروع الكردي الأمر الذي قد يجهض نهائياً سياق ا"أستانا" بإطاره الثلاثي.
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